  • Editor’s note: Students designated with * are Honor Graduates. Those designated by ** are graduates of Excel High School of Choice who will be participating in Pine Tree commencement ceremonies.

Gabrell D’Sean Adams

Amanda Ruby Aguilera Reyna

Alexis Bri’Anne Allen

Makayla Janae Allison

Collins Steven Anderson

Mason Gray Andrade

Eden Elizabeth Antonisse

Laisha Marcela Aranda

Reagan Alexis Armstrong

Liam Connor Atkinson

Anita Amber Aycock

Jesse Wayne Barron

Oscar Ociel Barron

Hannah Danielle Barry

Taitum Grace Barry

Angel Bautista

Bianca Paola Bautista

  • Sterling Parker Beakley *

Kayla Marie Benjamin

Jaime Lamar Berrospe

By’Rionna Ny’Kole Billups

Jordan Quinyell Blinks

Ashleigh Ann Boston

Nathaniel Douglas Bowen

Kenny John Bradshaw

Brekken Cole Braswell

Jasmine Nichole Brinkley

Coby Ethan Brown

Dezaray Angele Brown

Montavious De’Anthony Brown

Colten Kade Bryan

Ethan James Bryan

Haley Logan Burton

Mason Juel Burton

  • Samorriah Nakia Nashay Cade **

Ely Noemi Camargo

Ke’vondrick Craig Canada

ErickAlejandro Carrillo Solis

Christian Talor Chaney

Jonathan Chiguila

Charles Michael Christopher III

Shanydria Ambrea Louisa Clayton

Caylon Dontrell Coby Rugley

Jessyca Nacole Coffman

Dejah Maxine Jade Colburn

  • Gabrielle Ella Cope *

Blake Kelly Couch

Kathryn Leah Counts

Isaac Carl-Cortez Crear

Natayshia Lanay Crittleton

Elisa Renee Cunningham

Ena-Elizabeth Reannon Cutrer

Nathan Alan Daniel

  • Ainsley Frances Daugbjerg *

Alyssa Jade Davila

Keelan Vance Davis

William Christopher Davis

Daniel De Los Santos

Brody Lee DeLaurelle

  • Audrey Ellissa Delling **

Lucas Charles Derosia

Philip Anthony Deutsch

Jonathan Alfonso Diaz

Nicholas Alexander Diaz

Colten Tyler Dinkelman

Madison Kayley Dixon

  • Rebekah Lyn Donnell *

Izadayna Lynnleigh Eaton

Na’Tavia Rayona Elder

Al’Karaegon Ty’Airieus Lynn Elder-Pollard

Josiah Reid Enloe

Caitlin Martavia Epps

Mercedes Marie Estrada

Christopher Matthew Evans

Jasmine Faith Evans

Chase Edward Falco

Jakob Kane Farrill

Seth Michael Felker

Hudson Grey Finley

Sophia Elisabeth Fisher

Victoria Danielle Flanagan

De’Markas La’Keith Fluellen

Laura Grace Ford

Mitchalin Deshune Ford, Jr.

Cassidy Raye Fuller

Jesus Galindo

Melissa Yveliz Galindo

Marisol Gallegos Avitia

  • Maria Jayzmine Galvan **

Jovanny Garcia

  • Olyvia Nicole Garcia **

Kaleb Tarik George

Tristian Eugene Gibbs

Kimberly Guadalupe Godinez Castro

Juan Antonio Gomez

Itzel Anahi Gonzales Guillen

Angie Carolina Gonzalez

Vanessa Nicole Gonzalez

Wesley Granados

Tashianna Marie Gray

Hunter Adam Smith Greer

Alexa Gutierrez

Thannia Arly Gutierrez

Juanita Rachell Guzman

Lupita Mitchell Guzman

Leorah Haesecke

  • Amber Nicole Hall **

Ethan Gage Hanson

Donazia Alexis Harris

Jada Yvette Harris

  • Callista Shayne Harrold *

MiKayla Nicole Hatheway

Amber Michelle Havard

Mackenzie Elise Hedgecock

Eryne Blair Henderson

Ethan Blake Henderson

Jasmin Hernandez

Eduardo Israel Herrera

Richard Edrington Hewitt

Damond Dale Hinds

Adalie Blair Hodgin

Kaden Floyd Hogue

Xavier Deiont’ae Hopkins

Jessica Michelle Hosmer

Samantha Paige Hosmer

Amarei D’Arriane Hunt

Ethan Nathaniel LeJune Hunter

John Huntsberry

Janiya Sha’Kavian Jackson

Micah Elias Jackson

  • Ashly Rhiannon James *

Lakesia Rachell James

Samuel Jimenez

Bailey Ann Johnson

Joseph Lomond Johnson

Kahliya Danivia Johnson

Lewis Gene Johnson

Terra Elizabeth Johnson

Alyssa Dawn Kelly

Jadarlon Dashaun Key

Jaquiston Davon Key

McKenzie Nicole Kirk

Amber Rose Koenig

Rose Elizabeth Labay

Gustavo Angel Landaverde

Oliver Lara

Itzel Berenice Lara Castillo

Brooke Marie Leath

Andrea Ledezma

Savannah Marie Leming

Arial Monae Lewis

Aron Andres Lopez

Marisol Patricia Lopez

Tyler Joseph Lowe

Jesus Lozano

Lucas Emanuel Macsad

Jasmine Olivia Martindale

Adrian Martinez

Patrick Brian Martinez

Joshua Michael Mason

Skylar Neveah Mathis

Mayra Maya

Cheyanne Lauren McBride

Destiny I. McCray

Noah Cayman McDowell

Cortez Emond McPhail

Travis Joseph Mejias

Virginia Sharelia Mendoza Fierro

Dale Alexander Miller

Mary Elizabeth Mitchell

Ariana Maritza Mojica Luna

Natalia Monreal Argumedo

Dajah Dariell Montgomery

Jordan De’Aundre Montgomery

Noah Michael Montoya

Victor Daniel Montoya

Brilee Shae Moore

Mayrin Moreno

Jesus Alejandro Mosqueda

Kevin Wayne Moss, Jr.

Al’Travion Montrel Mumphrey

Amy Munos

Colton Joseph Munoz

Connor Benjamin Naseiro

Keandre Deshaune Nesbitt

Austin Michael Netherland

Mackenzie Faye Newman

  • Isabella Noel Nix *

Alexis Ann Ortega

Lorena Cecilia Ortega

Aaron Luis Oviedo

  • Carson Luke Oxsheer *

Brianna Jocelyn Palacios Guerrero

Amber Michelle Parker

Dillon Don Parker

Stacianna Marie Parker

Carson Daniel Parmelee

Brandy Paz

Adrienne Marie Pena

Michael Taylor Peralez

MarioAlberto Perez Lara

Sierra Shea Phillips

Westley E. Phillips

Caden Dean Pickard

Evelyn Joy Plunkett

Kameron Monay Polk

Heather Elizabeth Presley

Johnni Joel Ramirez

Marcela Yasmin Ramirez

Kevin Reboyoso

Sophia Anadela Reyes

Ryan Christopher Richardson

Chrisalin Marie Riggs

Grace Spain Roberts

Cecilia Robles

X’Savian Ja’Derrick Rockwell

Enrique Rodriguez

Natalia Anayhi Rodriguez

Fatima Evelyn Rojas

Marc Anthony Dominique Rojas

Jasmine Lajadeka Rollins

Jamie Rosas, Jr.

McKenna Hope Ross

Karina Jaqueline Ruiz

Oscar Ruiz

Kelslee Ann Russell

Daniel Salas

Camden David Salser

Lesli Salvador

Jarek Edward Sample

Priscila San Miguel

  • Lauren Brooke Satcher **

Kloie Autumn Schultz

Dawson Cole Shelton

Asia Ro’Sandra Sheppard

Brendan Jay Simmons

Ty’Asia Jewelnique Simpson

Nathan Eugene Small

Austin Bradley Smith

Ka’Vasia Ania Yasmine Smith

Micah Gene Snider

Angela Isabel Solis

Samantha Jolie Sommerfeld

Jalynn Cantrell Sparkman-Hawkins

Tara Kristine Story

Sophia Elizabeth Szczepanek

Grace Shgail Talley

Ty Jaden Tanner

Santiago Angel Tapia

Emily Brooke Terrell

Noah Michael Tesser

Emma Grace Teter

Hugh Charles Teter

Antranae Emani Ca’Shel Thomas

Oddessey De’Ajhanae Thomas

Corey O’Keith Thomas, Jr.

Caleb Allen Thompson

Dexter Gerard Thurmond

  • Taylor Ann Toliver *

Luis Alexander Torres

Akaiya Dajenae Turner

Julian Antonio Valenzuela

Juliana Demaris Valenzuela

Erika Shiann Vaughn

Eriberto Perez Velazquez

Saul Omar Villa

Abigail Erin Walker

Sadaluia Briann Wallace

  • Olivia Blair Walton *

Trenton Royce Wayne

Trystan Blake Wharton

Brooke Elizabeth Wilbur

Sha’Kimbreya De’Ann La’Quinyce Williams

Aidan Christopher Wong

Cameron JeRael Woodkins

Harleigh Michelle Wright

Jasiah Jamall Wright

Jessilyn Cheyanne Wright

Timothy Scott Wright

Keith Kendall Wright, Jr.

Joshua Dylan Yancey

Mario Alberto Zamorano

Miguel Angel Zamorano

William Taylor Zazulak **