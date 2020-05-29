- Editor’s note: Students designated with * are Honor Graduates. Those designated by ** are graduates of Excel High School of Choice who will be participating in Pine Tree commencement ceremonies.
Gabrell D’Sean Adams
Amanda Ruby Aguilera Reyna
Alexis Bri’Anne Allen
Makayla Janae Allison
Collins Steven Anderson
Mason Gray Andrade
Eden Elizabeth Antonisse
Laisha Marcela Aranda
Reagan Alexis Armstrong
Liam Connor Atkinson
Anita Amber Aycock
Jesse Wayne Barron
Oscar Ociel Barron
Hannah Danielle Barry
Taitum Grace Barry
Angel Bautista
Bianca Paola Bautista
- Sterling Parker Beakley *
Kayla Marie Benjamin
Jaime Lamar Berrospe
By’Rionna Ny’Kole Billups
Jordan Quinyell Blinks
Ashleigh Ann Boston
Nathaniel Douglas Bowen
Kenny John Bradshaw
Brekken Cole Braswell
Jasmine Nichole Brinkley
Coby Ethan Brown
Dezaray Angele Brown
Montavious De’Anthony Brown
Colten Kade Bryan
Ethan James Bryan
Haley Logan Burton
Mason Juel Burton
- Samorriah Nakia Nashay Cade **
Ely Noemi Camargo
Ke’vondrick Craig Canada
ErickAlejandro Carrillo Solis
Christian Talor Chaney
Jonathan Chiguila
Charles Michael Christopher III
Shanydria Ambrea Louisa Clayton
Caylon Dontrell Coby Rugley
Jessyca Nacole Coffman
Dejah Maxine Jade Colburn
- Gabrielle Ella Cope *
Blake Kelly Couch
Kathryn Leah Counts
Isaac Carl-Cortez Crear
Natayshia Lanay Crittleton
Elisa Renee Cunningham
Ena-Elizabeth Reannon Cutrer
Nathan Alan Daniel
- Ainsley Frances Daugbjerg *
Alyssa Jade Davila
Keelan Vance Davis
William Christopher Davis
Daniel De Los Santos
Brody Lee DeLaurelle
- Audrey Ellissa Delling **
Lucas Charles Derosia
Philip Anthony Deutsch
Jonathan Alfonso Diaz
Nicholas Alexander Diaz
Colten Tyler Dinkelman
Madison Kayley Dixon
- Rebekah Lyn Donnell *
Izadayna Lynnleigh Eaton
Na’Tavia Rayona Elder
Al’Karaegon Ty’Airieus Lynn Elder-Pollard
Josiah Reid Enloe
Caitlin Martavia Epps
Mercedes Marie Estrada
Christopher Matthew Evans
Jasmine Faith Evans
Chase Edward Falco
Jakob Kane Farrill
Seth Michael Felker
Hudson Grey Finley
Sophia Elisabeth Fisher
Victoria Danielle Flanagan
De’Markas La’Keith Fluellen
Laura Grace Ford
Mitchalin Deshune Ford, Jr.
Cassidy Raye Fuller
Jesus Galindo
Melissa Yveliz Galindo
Marisol Gallegos Avitia
- Maria Jayzmine Galvan **
Jovanny Garcia
- Olyvia Nicole Garcia **
Kaleb Tarik George
Tristian Eugene Gibbs
Kimberly Guadalupe Godinez Castro
Juan Antonio Gomez
Itzel Anahi Gonzales Guillen
Angie Carolina Gonzalez
Vanessa Nicole Gonzalez
Wesley Granados
Tashianna Marie Gray
Hunter Adam Smith Greer
Alexa Gutierrez
Thannia Arly Gutierrez
Juanita Rachell Guzman
Lupita Mitchell Guzman
Leorah Haesecke
- Amber Nicole Hall **
Ethan Gage Hanson
Donazia Alexis Harris
Jada Yvette Harris
- Callista Shayne Harrold *
MiKayla Nicole Hatheway
Amber Michelle Havard
Mackenzie Elise Hedgecock
Eryne Blair Henderson
Ethan Blake Henderson
Jasmin Hernandez
Eduardo Israel Herrera
Richard Edrington Hewitt
Damond Dale Hinds
Adalie Blair Hodgin
Kaden Floyd Hogue
Xavier Deiont’ae Hopkins
Jessica Michelle Hosmer
Samantha Paige Hosmer
Amarei D’Arriane Hunt
Ethan Nathaniel LeJune Hunter
John Huntsberry
Janiya Sha’Kavian Jackson
Micah Elias Jackson
- Ashly Rhiannon James *
Lakesia Rachell James
Samuel Jimenez
Bailey Ann Johnson
Joseph Lomond Johnson
Kahliya Danivia Johnson
Lewis Gene Johnson
Terra Elizabeth Johnson
Alyssa Dawn Kelly
Jadarlon Dashaun Key
Jaquiston Davon Key
McKenzie Nicole Kirk
Amber Rose Koenig
Rose Elizabeth Labay
Gustavo Angel Landaverde
Oliver Lara
Itzel Berenice Lara Castillo
Brooke Marie Leath
Andrea Ledezma
Savannah Marie Leming
Arial Monae Lewis
Aron Andres Lopez
Marisol Patricia Lopez
Tyler Joseph Lowe
Jesus Lozano
Lucas Emanuel Macsad
Jasmine Olivia Martindale
Adrian Martinez
Patrick Brian Martinez
Joshua Michael Mason
Skylar Neveah Mathis
Mayra Maya
Cheyanne Lauren McBride
Destiny I. McCray
Noah Cayman McDowell
Cortez Emond McPhail
Travis Joseph Mejias
Virginia Sharelia Mendoza Fierro
Dale Alexander Miller
Mary Elizabeth Mitchell
Ariana Maritza Mojica Luna
Natalia Monreal Argumedo
Dajah Dariell Montgomery
Jordan De’Aundre Montgomery
Noah Michael Montoya
Victor Daniel Montoya
Brilee Shae Moore
Mayrin Moreno
Jesus Alejandro Mosqueda
Kevin Wayne Moss, Jr.
Al’Travion Montrel Mumphrey
Amy Munos
Colton Joseph Munoz
Connor Benjamin Naseiro
Keandre Deshaune Nesbitt
Austin Michael Netherland
Mackenzie Faye Newman
- Isabella Noel Nix *
Alexis Ann Ortega
Lorena Cecilia Ortega
Aaron Luis Oviedo
- Carson Luke Oxsheer *
Brianna Jocelyn Palacios Guerrero
Amber Michelle Parker
Dillon Don Parker
Stacianna Marie Parker
Carson Daniel Parmelee
Brandy Paz
Adrienne Marie Pena
Michael Taylor Peralez
MarioAlberto Perez Lara
Sierra Shea Phillips
Westley E. Phillips
Caden Dean Pickard
Evelyn Joy Plunkett
Kameron Monay Polk
Heather Elizabeth Presley
Johnni Joel Ramirez
Marcela Yasmin Ramirez
Kevin Reboyoso
Sophia Anadela Reyes
Ryan Christopher Richardson
Chrisalin Marie Riggs
Grace Spain Roberts
Cecilia Robles
X’Savian Ja’Derrick Rockwell
Enrique Rodriguez
Natalia Anayhi Rodriguez
Fatima Evelyn Rojas
Marc Anthony Dominique Rojas
Jasmine Lajadeka Rollins
Jamie Rosas, Jr.
McKenna Hope Ross
Karina Jaqueline Ruiz
Oscar Ruiz
Kelslee Ann Russell
Daniel Salas
Camden David Salser
Lesli Salvador
Jarek Edward Sample
Priscila San Miguel
- Lauren Brooke Satcher **
Kloie Autumn Schultz
Dawson Cole Shelton
Asia Ro’Sandra Sheppard
Brendan Jay Simmons
Ty’Asia Jewelnique Simpson
Nathan Eugene Small
Austin Bradley Smith
Ka’Vasia Ania Yasmine Smith
Micah Gene Snider
Angela Isabel Solis
Samantha Jolie Sommerfeld
Jalynn Cantrell Sparkman-Hawkins
Tara Kristine Story
Sophia Elizabeth Szczepanek
Grace Shgail Talley
Ty Jaden Tanner
Santiago Angel Tapia
Emily Brooke Terrell
Noah Michael Tesser
Emma Grace Teter
Hugh Charles Teter
Antranae Emani Ca’Shel Thomas
Oddessey De’Ajhanae Thomas
Corey O’Keith Thomas, Jr.
Caleb Allen Thompson
Dexter Gerard Thurmond
- Taylor Ann Toliver *
Luis Alexander Torres
Akaiya Dajenae Turner
Julian Antonio Valenzuela
Juliana Demaris Valenzuela
Erika Shiann Vaughn
Eriberto Perez Velazquez
Saul Omar Villa
Abigail Erin Walker
Sadaluia Briann Wallace
- Olivia Blair Walton *
Trenton Royce Wayne
Trystan Blake Wharton
Brooke Elizabeth Wilbur
Sha’Kimbreya De’Ann La’Quinyce Williams
Aidan Christopher Wong
Cameron JeRael Woodkins
Harleigh Michelle Wright
Jasiah Jamall Wright
Jessilyn Cheyanne Wright
Timothy Scott Wright
Keith Kendall Wright, Jr.
Joshua Dylan Yancey
Mario Alberto Zamorano
Miguel Angel Zamorano
William Taylor Zazulak **