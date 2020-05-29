HONOR GRADUATES

Christian Harris Lambert

Aaliyah Nichole Mobley

Logan Noelle Trekell

Shelby Lee Hagans

Kain T Gala

Matheus Alves Ziesemer

Karley Cierra Howe

London Ashtyn Gribble

Omar Alejandro Mendez

Thomas Jackson Brown

Amber Susan Cummings

Makayla Jayde Burkett

Micah David Watson

Eliza Kathleen Caswell

Simon Vladimir Shuler

Drayton Reid Brown

Cadynce Elizabeth Coffey

Kaylea Nicole Rex

Luz Adriana Torres

Emily Faith Hornbeck

Zachary Morgan Daniel

Tanner Joe Kerry

Molly Ann Danna

Morgan Ashlee Holladay

Taylor Lane Bell

Trace Zachary Brooks

Alyssa Elaine Autry

Madeline Grace Shirley

Becky Jean Nolen

Christian David Derr

Kimberly Gamez

Bethany Taylor Rogers

Alyssa Paige Fontenot

Cassidy Layne Cole

Justice Lee Nelson

David Ray Bridges

Amy Claire Thomas

Jordan Vaughn Landauer

Kaitlyn Elizabeth Anderson

Zoe Lynn Tomerlin

Austin Christopher Daniel

Logan Todd Breaux

Joseph Dillon Melendez

Abby Catherine Thomas

Coen Patrick Hines

Amber Nicole Mcdowell

Gracie Anne Hancock

Morgan Maray Gilley

Shelbi Lynn Kirbow

Connor Ray Reed

Kali Eve Barnard

Maegan Nicole Dockery

Dale Leroy Dawes

Preston Scott Miller

Kristopher Scott Distefano

Lauren Elizabeth Spruill

Trey Patrick Ford

Gabriel Logan Lanas

Sarah Gabrielle Rectenwald

Sadie Mae Lambert

Navjot Singh Johal

Leonardo Zapata, Jr.

Colton Ray Bollom

Chandler Avery Gatlin

Breanna Lynn Pugh

Quincy Michelle Rodenbaugh

Darian Marquese Burroughs

Lyla Estell Rodriguez

Leena Grace Pankaj Patel

Erin Brooke Mowery

Layla Emmaleigh Reynolds

Cortland Leedward Venters

Alyson Elizabeth Archer

Rachel Michelle Walton

Sydney Paige Simmons

Alexandra Nicole Watson

Gloria Michele Kendall

Hope Lynne Stowe

Dane Wesley Puckett

Lindsey Kathryn Spruill

Jennifer Leigh Wyman

Trinyti Celeste Blair

Hannah Leighann Lewis

Trevor Dylan Monsivais

Bethany Nicole Terry

Trinity Paige Tutt

Cheyenne Renee Simmons

Adrian Jesus Lujan

Timothy Ryan Bunch

Maggie Michaela Brown

Destinie Skye Gray

Matthew Edwin Peters

CLASS OF 2020

Tucker Dru Adkins

Alaina Elizabeth Ahern

Jaydin Diane Ainsworth

D’ante Glen’mar Allison

Ruby Alejandra Alvarado

Maiah Alyssa Alvidrez

Sean Michael Amburn

Tristan Jay Arcos

Anthony Aaron Arthofer

Casey David Atkinson

John Thomas Babbitt

Caitlin Claire Bailey

Reagan Michael Bailey

John Eric Balli

Alyviah Dominque Barreto

Yesenia Itzel Barron

Jordan Marie Bartlett

Caitlyn Combest Baxley

Melani Brooke Belanger

Mykayla Anne Belcher

Griffin Wyche Biggs

Kolton James Blair

Brent Houston Blake

Abygail Paige Bongfeldt

Jonah Martin Bostick

Logan Douglas Botkin

Logan Eron Bouknight

Alec Cade Bowman

Dresden Allen Bradley

Shyanne Nickole Brantley

Jaiden Marie Broyles

Bentlee Annette Burkett

Gavyn Jayce Byrd

Natalie Claire Casey

Thalia Marlacias Castro

Addison Nycol Marie Caton

Adam Blake Chamberland

Jayda Celess Cisneros

De Sean Nathaniel Clark

Hannah Lynne Cole

Daevion Ray Coleman

Chance Allen Collins

Wrenn Loren Comer

Austin Reed Cook

Brice Leighton Cooper

Christian Thomas Cope

Caden Luke Cornett

Alondra Coronado

Joshua Dean Costello

Kirstin Cheyann Costello

Luke Dalton Costello

Neal Liles Covington

Nolan Bradley Cox

Jordan Mariah Crayton

Madyson Ryley Cushenbery

Victoria Renee Davidson

Logan David Davis

Zackary Scott Davis

Ian Michael Denfeld

Jacie Nicole Dobbs

Josue Manuel Dominguez

Maria Raquel Alejandra Dominguez

Victoria Denese Drew

Grant Bernard Dupree

Gabriel Joe Dyess

Halei Nicole Espree

Lion Malik Jamal Felder

Zoe Lizette Amaya Flores

Joseph Austin Flowers

Jackson Ray Forman

Isaih Xavier Frausto

Taylor Grace Freeman

Reginald Fulton Iii

Tristan Michael Galle

Anayansi Garcia Maldonado

Mark Anthony Garcia

Alyssa Hope Gibson

Chance Daniel Gillentine

Caitlynn Paige Golden

Emily Xitlally Gonzalez

Salvador Gonzalez Jr.

Kory Michael Grace

Emily Katelin Graham

Mckenzie Elizabeth Greear

Gage Jackson Green

Daniel Joseph Hagerty Iii

Cameron Wesley Hall

Natalie Nicole Hammett

Courtney Nikole Harris

Cameron Bennie Harvey

Landon Keith Hawkins

Katie Brooke Heckman

Alexis Noelle Henderson

Taryn Rebekah Herbert

Ivette Guadalupe Hernandez

Kylie Tate Hess

Katie Elise Higdon

Kyleigh Brooke Hill

Makenzie Rae Hollis

Jaden Tremayne Hood

Hunter Daniel Hornaday

Dalton Wayne Hoskins

Chad Remond Howard Ii

Dylan Connor Ives

Taven Lee Jackel

Chase Alexander Jackson-Downs

Sha’keem Latravion Jackson

Abigail Nicole Johnson

Codi Lynne Johnson

Michael Anthony Johnson

Trey Ashbury Johnson

Laken Celeste Jones

Erica Juarez

Tyler Luke Kennedy

Brendan Kade Kersh

Tre’javion Drayshon Key

Falcon Ugene Knapp

Caleb Ryan Kranz

Hunter Zane Lampkin

Zackary David Langston

Brianna Alysse Lansdale

Brock Aaron Le Beau

Carson Shane Lindsay

Wyatt Eldon Lockhart

Madalyn Lily Lonadier

Gabriel Michael Longoria

Alyssa Dawn Loving

Easton Cole Loyd

Joanna Alexandra Magallanes

Jonathan Jesus Magdaleno

Hagen Austin Mangum

Jacob Dalton Marjason

Billy Daniel Marr

Rosalie Nayeli Martinez

Jaedyn Danielle Maxwell

Kaylie Dawn Mccarty

Jay Christopher Mcclure

Amber Gayle Mcconnell

Bradley Anson Mcfarland

Paxton Alex Mcgarvey

Keith Garvis Mckinney

Colby Joe Mcpherson

Jackson Lee Mehalko

Mykaela Ashton Miller

Deironne Devan Mims

Elione Kason Miguel Monsivais

Braxton Eric Moore

Connor Allen Moore

Mason Alexander Moorehead

Michael Allen Moore

Jenna Marie Morris

Shamiah Renae Morris

Destiny Michelle Mosley

Alyssa Brooke Moughon

James Dalton Nehk

Laney Renee Nichols

Brian Isabel Nino

Elliott Evan Norwood

Gavin Alexander Nugent

Jazmin Rosalie Nunez

Mikiah Breanne Odum

Steven David Olvera

Katie Elizabeth Owens

Taylor Lynn Pannell

Will Buchanan Robert Parsons

Makenna Kiara Dawn Patterson

Jonathan Seth Payne

Hannah Zeleyna Pecina

Breanna Nicole Pelaia

Alex Christopher Pennington

Angel Aaron Santa Cru Perez

Colby Jarrell Pierce

Jody Aaron Pierce

Aliceson Ann Pinkerton

Jaxson Cain Pittman

Mason Lee Plocich

Chase Anthony Pondant

Ryan Lewis Pondant

Karley Sarah Presley

Blaze James Price

Elijah Ricardo Rabadan

Gloria Esperanza Rabadan

Kaylee Dawn Rager

Shelby Ramirez

Roger Roy Rancour

Allison Lane Ray

Sarah Denise Riley

Nicholas Chase Risinger

Joseph Paul Ritter

Jayelan Ashley Roberts

Laderris Wayne Robinson

Brandon Joseph Romero

Jaxon Dean Ross

Allyson Elizabeth Runk

Bianca Edith Salas

Makaylee Elissa Sampson

Carmen Jesus Sanchez Navarro

Sierra Louise Sanders

Kyla Katherine Savage

Nicholas Ryan Sexton

Dillan Blake Shankles

Destiny Starr Shannon

Stephen Merrick Alexey Shaw

Autumn Renee Shelby

Kylie Miranda Simpson

Kaytlin Joanna Singleton

Nolan Paul Sirmons

Margaret Elizabeth Smith

Tuesday Jade Smith

Claro Soto Jr.

Aidan Keane Spinler

Huston Aleksandr Stephens

Ashlee Breann Stevens

Keith Alan Stonewalter

Madison Renae Stuckey

Adam Chase Suddeth

Dakota Lee Taylor

Grace Ellen Taylor

Jackson Wayne Tidmore

Rylan Quin Tipton

Jayden Arden Torrans

Maholy Cristibel Trochez Ulloa

Davin Thomas Turner

Elijah John Walker

Jac’quez Mar’quise Walker

William Blakely Ware

Joshua Levi Watson

Justin Allen Wehr

Hayden Niell White

Nobia Naomi White

Alyse Ruth Wilkins

David James Willett

Chase David Williams

Madelyn Claire Williams

Michael Wade Williams

Kelci Lee Wilson

Rebecca Ann Woolman

Hudson Gray Wortham

Connor Wesley Wright

Emily Elizabeth Wright