Divorces
Photo by Metro Creative

Disposed from April 17-21 in Gregg County Civil Court:

Jesus Ivan Lorenzo and Candace Renee Lorenzo

Dalisha Monique Davis and Jarad Jamal Davis

Kelsey Brianna Plunk and Christian Riley Plunk

Jeana Michelle Walters and Alfred Charles Walters

Aramis Antoine Thomas and L'Shaudre S. Warren

Fernando Sanchez and Ashley Jacobs

Adrian Valdovinos Salinas and Imelda Prado

Nicole Leigh Sinegal and Israel Sinegal

April Diane Webb and Justin Keith Webb

Norma Jean Hackett and Dale Andrew Hackett

Ashlee Grace Rae and Eduardo Rasberry

Brianna Alexis Vazquez and Gabriel Marquez-Vazquez

Martin Ledesma Ybarra Jr. and Susan Joy Sanders

Lashetia Shantel Justice and John Lesley Justice

Fernanda Gabriela Sanchez and Julio Cesar Rangel Sanchez

Lindsay Paige Duran and Anthony Blake Duran

Ana B. Miller and Allan Lee Miller Jr.

Caitlyn G. Keup and Aaron A. Keup

Cortasia Fortenberry and Quintarus Newsome