Disposed from April 17-21 in Gregg County Civil Court:
Jesus Ivan Lorenzo and Candace Renee Lorenzo
Dalisha Monique Davis and Jarad Jamal Davis
Kelsey Brianna Plunk and Christian Riley Plunk
Jeana Michelle Walters and Alfred Charles Walters
Aramis Antoine Thomas and L'Shaudre S. Warren
Fernando Sanchez and Ashley Jacobs
Adrian Valdovinos Salinas and Imelda Prado
Nicole Leigh Sinegal and Israel Sinegal
April Diane Webb and Justin Keith Webb
Norma Jean Hackett and Dale Andrew Hackett
Ashlee Grace Rae and Eduardo Rasberry
Brianna Alexis Vazquez and Gabriel Marquez-Vazquez
Martin Ledesma Ybarra Jr. and Susan Joy Sanders
Lashetia Shantel Justice and John Lesley Justice
Fernanda Gabriela Sanchez and Julio Cesar Rangel Sanchez
Lindsay Paige Duran and Anthony Blake Duran
Ana B. Miller and Allan Lee Miller Jr.
Caitlyn G. Keup and Aaron A. Keup
Cortasia Fortenberry and Quintarus Newsome