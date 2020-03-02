Disposed from Feb. 17 to 21 in Gregg County Civil Court:
Yashashree Vegi and Gautam Baskaran
China Brooke Jackson and Lenny Don Jackson
Jasmine Sha Powell and Cassidy Aaron Powell
Brooklyn De’Lane Whatley and Cody Alan Whatley
Amanda Tucker and Jeffrey Tucker
Ashley Alban and Eric Alban
Kimberly Marie Hicks and Brady Lee Hicks
Thomas Lee Lord and Morgan Elizabeth Lord
Gina Louise Johnson and Christopher Scott Johnson
Lisa Faye Hilliard and Don William Hilliard
Tiffany Ann Strange and Jimmy Roger Strange Jr.
Kimberly Sue Row and George Clifford Row