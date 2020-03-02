Disposed from Feb. 17 to 21 in Gregg County Civil Court:

Yashashree Vegi and Gautam Baskaran

China Brooke Jackson and Lenny Don Jackson

Jasmine Sha Powell and Cassidy Aaron Powell

Brooklyn De’Lane Whatley and Cody Alan Whatley

Amanda Tucker and Jeffrey Tucker

Ashley Alban and Eric Alban

Kimberly Marie Hicks and Brady Lee Hicks

Thomas Lee Lord and Morgan Elizabeth Lord

Gina Louise Johnson and Christopher Scott Johnson

Lisa Faye Hilliard and Don William Hilliard

Tiffany Ann Strange and Jimmy Roger Strange Jr.

Kimberly Sue Row and George Clifford Row

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