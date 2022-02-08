Disposed from Jan. 24 to Jan. 28 in Gregg County Civil Court:

John A. Cotten III and Traci Shay Cotten

Louis Calvin Bradley Sr. and Leola Bradley

Lacy Geridine Coldiron and Joshua Bryan Coldiron

Eric Wayne Jefferson and Amber Lynn Jefferson Boswell

Brian L. Estrada and Karen R. Estrada

Michael Marcaino Chandler and Sheri Dawn Youngblood

Kimberly Elaine Fourman and Billy Scott Fourman

Jesus Eduardo Cobayashi and Kathi Jo Cobayashi

Paquita Michel Hanks and Eulas Charles Hanks

Jay Holley and Jordan Nicole Holley

Glenda Hesse-Hodge and Sydney Hodge Sr.

Alicia Kay Elley and Robert Roland Elley Jr.

Kristen Ramsey and Christopher Ramsey

Amanda Reel and Kevin Hendrix

Lakneeshia Ola Marie Allison and Terry Terrell Allison

Stephanie Marie Jones and Johnny Oshay Jones

Maria Haley Brown and Ashley Neal McClanahan

Amara L. Thomas and Scott A. Thomas

Amanda Nicole Henley and Marshall Hugh Allen Henley

Amy Michelle Barr and Westley Scott Eastman

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