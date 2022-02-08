Disposed from Jan. 24 to Jan. 28 in Gregg County Civil Court:
John A. Cotten III and Traci Shay Cotten
Louis Calvin Bradley Sr. and Leola Bradley
Lacy Geridine Coldiron and Joshua Bryan Coldiron
Eric Wayne Jefferson and Amber Lynn Jefferson Boswell
Brian L. Estrada and Karen R. Estrada
Michael Marcaino Chandler and Sheri Dawn Youngblood
Kimberly Elaine Fourman and Billy Scott Fourman
Jesus Eduardo Cobayashi and Kathi Jo Cobayashi
Paquita Michel Hanks and Eulas Charles Hanks
Jay Holley and Jordan Nicole Holley
Glenda Hesse-Hodge and Sydney Hodge Sr.
Alicia Kay Elley and Robert Roland Elley Jr.
Kristen Ramsey and Christopher Ramsey
Amanda Reel and Kevin Hendrix
Lakneeshia Ola Marie Allison and Terry Terrell Allison
Stephanie Marie Jones and Johnny Oshay Jones
Maria Haley Brown and Ashley Neal McClanahan
Amara L. Thomas and Scott A. Thomas
Amanda Nicole Henley and Marshall Hugh Allen Henley
Amy Michelle Barr and Westley Scott Eastman