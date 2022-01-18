Disposed from Jan. 3 to Jan. 7 in Gregg County Civil Court:
Jarod Timmins and Kerry Timmins
Sara Nicole Fyffe Whitelock and Alexander Stanton Whitelock
Kymberly Isbell and Shawn Isbell
Micah Otwell and Madison Otwell
Kylie Morris and Michael Morris
Ashley Nicole Young and Bryan Michael Young
Jessica Maclean and Edward D. Maclean
Kelsie Cheyenne Pannell and William Gunner Pannell
Staci Nicole Procell and Aaron Laverne Procell
Willie Vern Williams and Sharon Lanetter McNeil-Williams
Jessica Nicole Orban and Matthew David Orban
Ronald Gray and Kalea Gray
Shawnee Reaves and Robin Joy Reaves