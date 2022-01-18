Disposed from Jan. 3 to Jan. 7 in Gregg County Civil Court:

Jarod Timmins and Kerry Timmins

Sara Nicole Fyffe Whitelock and Alexander Stanton Whitelock

Kymberly Isbell and Shawn Isbell

Micah Otwell and Madison Otwell

Kylie Morris and Michael Morris

Ashley Nicole Young and Bryan Michael Young

Jessica Maclean and Edward D. Maclean

Kelsie Cheyenne Pannell and William Gunner Pannell

Staci Nicole Procell and Aaron Laverne Procell

Willie Vern Williams and Sharon Lanetter McNeil-Williams

Jessica Nicole Orban and Matthew David Orban

Ronald Gray and Kalea Gray

Shawnee Reaves and Robin Joy Reaves

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