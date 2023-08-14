Disposed from July 23-Aug. 4 in Gregg County Civil Court:
Ashley Zalman and Johshua Zalman
Jenna Bonner and Jack Bonner
Lindsey Powell Long and Joseph Thomas Long
Tammy Reed and Troy Reed
Lucy Curtis Csurka and Paul P. Csurka
Jameson Griffin and Stacy Griffin
Robbie McCoy and Shawn McCoy
Karen Doriot Storms and David Lee Storms
Fonzell Jackson Jr. and Resheda Jackson
Lloyd Craig and Emily Kathrine Mullinnex
Kelsey Katelyn Lopez and Austin Miguel Lopez
Shelisa Dawn Killingsworth and Adam Ross Killingsworth
Dacota Jane Washington and Devontre Duane Washington
Jiselle Marina Aldape and Luis Angel Medina Lopez
Amanda Diane Munson and Demond Kethinus Munson
Kimberly Ann Wanicki and Dwayne Ketchum Wanicki
Amy Nicole Hughey and Roy Austin Hughey
Christina Marie Dixon and Harold Alvin Dixon
Debbie Perry Hays and Shane Allen Markham
Eva Maria Gonzalez and Guillermo Daniel Barron
Cristain Collete Ross and Ranger Lee Choate