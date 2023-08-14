Judge with gavel stock

A Columbus resident and convicted felon who is a member of a local criminal street gang was sentenced to federal prison this week for illegal possession of a machine gun.

 Photo by Metro Creative/TownNews.com Content Exchange/TownNews.com Content Exchange/TownNews.com Content Exchange/TownNews.com Content Exchange/TownNews.com Content Exchange/TownNews.com Content Exchange/TownNews.com Content Exchange

Disposed from July 23-Aug. 4 in Gregg County Civil Court:

Ashley Zalman and Johshua Zalman

Jenna Bonner and Jack Bonner

Lindsey Powell Long and Joseph Thomas Long

Tammy Reed and Troy Reed

Lucy Curtis Csurka and Paul P. Csurka

Jameson Griffin and Stacy Griffin

Robbie McCoy and Shawn McCoy

Karen Doriot Storms and David Lee Storms

Fonzell Jackson Jr. and Resheda Jackson

Lloyd Craig and Emily Kathrine Mullinnex

Kelsey Katelyn Lopez and Austin Miguel Lopez

Shelisa Dawn Killingsworth and Adam Ross Killingsworth

Dacota Jane Washington and Devontre Duane Washington

Jiselle Marina Aldape and Luis Angel Medina Lopez

Amanda Diane Munson and Demond Kethinus Munson

Kimberly Ann Wanicki and Dwayne Ketchum Wanicki

Amy Nicole Hughey and Roy Austin Hughey

Christina Marie Dixon and Harold Alvin Dixon

Debbie Perry Hays and Shane Allen Markham

Eva Maria Gonzalez and Guillermo Daniel Barron

Cristain Collete Ross and Ranger Lee Choate