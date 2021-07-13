Disposed from June 28 to July 2 in Gregg County Civil Court:

Elizabeth Castillo and Payton Castillo

Martina Fuertes and Ander Fuertes

Maria Guadalupe Salgado and Ruben Moreno Salgado

Joseph Kevin Daniels and Mandy Alina Daniels

Shannon Dwayne Green and Karcassidity Lanatta Green

Cameron W. Strange and Shana L. Strange

Latosha Rochell Nickerson and Robert Robinson

Luz Angelica Guevara and Cesar Alberto Ramirez

Lana Kay Beall and Branton Rees Beall

Kishla Ray Salazar David Salazar

Rebecca Bettina Schoon and Charles Eric Schoon

Joe Raymond Garcia and Lilianna Antonetta Escalante

Maria E. Solis and Catarino Arriaga

Ana Contreras and Miguel Contreras

Sabrina Jeanette Smith and Christopher Craig Smith

Stephen Edward Moore and Marilyn Phillips

Cynthia Ann Taylor and Alvis Durrell Taylor

Roy Gene Miller Jr. and Lori Lee Miller

Kortney Palacious and David Richard Palacious

Trinda Kay Meister and Bradley James Meister

David Shane Frederick and Donna Michelle Frederick

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