Disposed from June 28 to July 2 in Gregg County Civil Court:
Elizabeth Castillo and Payton Castillo
Martina Fuertes and Ander Fuertes
Maria Guadalupe Salgado and Ruben Moreno Salgado
Joseph Kevin Daniels and Mandy Alina Daniels
Shannon Dwayne Green and Karcassidity Lanatta Green
Cameron W. Strange and Shana L. Strange
Latosha Rochell Nickerson and Robert Robinson
Luz Angelica Guevara and Cesar Alberto Ramirez
Lana Kay Beall and Branton Rees Beall
Kishla Ray Salazar David Salazar
Rebecca Bettina Schoon and Charles Eric Schoon
Joe Raymond Garcia and Lilianna Antonetta Escalante
Maria E. Solis and Catarino Arriaga
Ana Contreras and Miguel Contreras
Sabrina Jeanette Smith and Christopher Craig Smith
Stephen Edward Moore and Marilyn Phillips
Cynthia Ann Taylor and Alvis Durrell Taylor
Roy Gene Miller Jr. and Lori Lee Miller
Kortney Palacious and David Richard Palacious
Trinda Kay Meister and Bradley James Meister
David Shane Frederick and Donna Michelle Frederick