Disposed from June 6 through 10 in Gregg County Civil Court:

Lyrenda Ann Williams and Dennis Ray Williams

Krista M. Morris and Rickey L. Morris

Judy A. Branscom and David Allen Branscom

Xavier Quendria Harris and Travisa Annette Harris

Laura Welch and Brian Welch

Maria Jose Landim Ramirez and Daniel Ramirez Gomez

Jennifer Lyn Raney and Charles Alfred Raney

Ciera Taylor Crawford and Peyton Gene Crawford

Kaylanne Wood-McLeod and Emily Ann Michael

Crystal Dawn Barton and Courtney Jo Barton

Pamela Rae Arnold and Gary Lewis Arnold Jr.

Idriana Merairi Vallejo and Sergio De La Rosa

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