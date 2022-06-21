Disposed from June 6 through 10 in Gregg County Civil Court:
Lyrenda Ann Williams and Dennis Ray Williams
Krista M. Morris and Rickey L. Morris
Judy A. Branscom and David Allen Branscom
Xavier Quendria Harris and Travisa Annette Harris
Laura Welch and Brian Welch
Maria Jose Landim Ramirez and Daniel Ramirez Gomez
Jennifer Lyn Raney and Charles Alfred Raney
Ciera Taylor Crawford and Peyton Gene Crawford
Kaylanne Wood-McLeod and Emily Ann Michael
Crystal Dawn Barton and Courtney Jo Barton
Pamela Rae Arnold and Gary Lewis Arnold Jr.
Idriana Merairi Vallejo and Sergio De La Rosa