Judge with gavel stock

A Columbus resident and convicted felon who is a member of a local criminal street gang was sentenced to federal prison this week for illegal possession of a machine gun.

 Photo by Metro Creative/TownNews.com Content Exchange/TownNews.com Content Exchange

Disposed from May 29-June 2 in Gregg County Civil Court:

Bryant Jackson and Lavonda Jackson

Paul Ezechukwu Onyeneho and Charmeka Shontay Onyeneho

Desiree Denise Drive and Zachary Kyle Driver

Vincente Barrientos and Vivianna Guadelupe Barrientos

Michael Loe and Candace Loe

Hagan Watson and April Watson

Lesley Ann Cano and Merari Saul Cano

Brandi Bush and Kendall Higgs

Heather Nicole Wilson and Alexander Junior Wilson II

Amber Dawn Wells and William Earle Blan

Jacqueline May Pearce and Allen Lynn Turner Pearce

Arlene Gay Scott and Randall Ervin Scott

Deanna Lynn Aguirre and Juan Marcus Aguirre

Shawn Michael McGrede and Misty Michele McGrede

Angela Mignon Timmins and Michael Bain Timmins