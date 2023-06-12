Disposed from May 29-June 2 in Gregg County Civil Court:
Bryant Jackson and Lavonda Jackson
Paul Ezechukwu Onyeneho and Charmeka Shontay Onyeneho
Desiree Denise Drive and Zachary Kyle Driver
Vincente Barrientos and Vivianna Guadelupe Barrientos
Michael Loe and Candace Loe
Hagan Watson and April Watson
Lesley Ann Cano and Merari Saul Cano
Brandi Bush and Kendall Higgs
Heather Nicole Wilson and Alexander Junior Wilson II
Amber Dawn Wells and William Earle Blan
Jacqueline May Pearce and Allen Lynn Turner Pearce
Arlene Gay Scott and Randall Ervin Scott
Deanna Lynn Aguirre and Juan Marcus Aguirre
Shawn Michael McGrede and Misty Michele McGrede
Angela Mignon Timmins and Michael Bain Timmins