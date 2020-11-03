Disposed from Oct. 19 to 23 in Gregg County Civil Court:

Suywanna Evet Baker and Brian D. Baker

Dustin Chet Arnn and Destiny Duke Arnn

Jacquelyn Wedgeworth Mauritzen and John David Mauritzen

Francisco Javier Martinez and Tory McAllister

Nicole AeSoon Hodge and David Jadanjo Hodge

Vicki Kay Kornegay and Steven Earl Kornegay

Rosland Davidson Deckard and Kelso Deckard Sr.

Jelanie Ayinde Williams and Monica Macias Williams

Viriya Chum and Kaklika Leang

Robert Williams and Patricia Williams

Jennifer Newman and Wesley Newman

Elisa Lavonia Maldonado and Samitha Jo Woods

Bryan Casey Hoffman and Courtney Nicole Hoffman

Connie Jean Henson and Parish Emanuel Henson

April Kuitko and Ronald Edward Kuitko

Krystal Auld and John Auld

Robert Dean Douglas and Kristy Ann Douglas

Kelly Ann Robinson and Timothy Edward Robinson

Skipper Landon Wright and Karyn May Wright

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