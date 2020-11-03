Disposed from Oct. 19 to 23 in Gregg County Civil Court:
Suywanna Evet Baker and Brian D. Baker
Dustin Chet Arnn and Destiny Duke Arnn
Jacquelyn Wedgeworth Mauritzen and John David Mauritzen
Francisco Javier Martinez and Tory McAllister
Nicole AeSoon Hodge and David Jadanjo Hodge
Vicki Kay Kornegay and Steven Earl Kornegay
Rosland Davidson Deckard and Kelso Deckard Sr.
Jelanie Ayinde Williams and Monica Macias Williams
Viriya Chum and Kaklika Leang
Robert Williams and Patricia Williams
Jennifer Newman and Wesley Newman
Elisa Lavonia Maldonado and Samitha Jo Woods
Bryan Casey Hoffman and Courtney Nicole Hoffman
Connie Jean Henson and Parish Emanuel Henson
April Kuitko and Ronald Edward Kuitko
Krystal Auld and John Auld
Robert Dean Douglas and Kristy Ann Douglas
Kelly Ann Robinson and Timothy Edward Robinson
Skipper Landon Wright and Karyn May Wright