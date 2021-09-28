Disposed from Sept. 13 to Sept. 17 in Gregg County Civil Court:

Alfredo Campuzano and Elizabeth Carranza

Tina-Marie Anne Williams and Stephen Taylor-Vena Williams

India Wren Foster and Richard King Foster III

Karli Hunter Hendrix and Jonathan Daniel Hendrix

Laura Nicole Capaldo and Salvatore John Capaldo

Tabitha Lynn Castruita and Eduarfo Daniel Castruita

Karla Garcia and Arturo Perez

Shirley Melady and Stephen Barrett Melady

Madison Janae Wulbrecht and Jordan Eric Wulbrecht

Kevin Michael Allen and Melissa Ann Allen

Ashley Baxter Meadows and Joshua Erik Meadows

Jason Wayne Smith and Amy Irvin Smith

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