Disposed from Sept. 13 to Sept. 17 in Gregg County Civil Court:
Alfredo Campuzano and Elizabeth Carranza
Tina-Marie Anne Williams and Stephen Taylor-Vena Williams
India Wren Foster and Richard King Foster III
Karli Hunter Hendrix and Jonathan Daniel Hendrix
Laura Nicole Capaldo and Salvatore John Capaldo
Tabitha Lynn Castruita and Eduarfo Daniel Castruita
Karla Garcia and Arturo Perez
Shirley Melady and Stephen Barrett Melady
Madison Janae Wulbrecht and Jordan Eric Wulbrecht
Kevin Michael Allen and Melissa Ann Allen
Ashley Baxter Meadows and Joshua Erik Meadows
Jason Wayne Smith and Amy Irvin Smith