Disposed from Sept. 14 to 18 in Gregg County Civil Court:

William Edward Watts and Vickie Lynn Watts

Ramon Iniguez and Maria Gabriela Iniguez

Ray Starling and Jean Starling

Kelvin Earl Smith Jr. and Maurita Nicolette Smith

Erik Edwin Myles and Michelle Swanson

Izeal Garrett and Leonor Garrett

Johnny Ray Potts Jr. and Kristen Potts

Jason Demond Mauldin and Jasmon Mauldin

Stephanie Beal and Kenton Beal

Aaron Cummins and Moriah Cummins

Leann Marie Husband and Jason Michael Husband

Virginia R. Berrios and William J. Bueno

Christopher Shane Whyte and Kimberly Inez Whyte

Devon Churchill Albert and Charles Allan Albert

Girlie D. Caviness and Donald G. Caviness

Amanda Marie Scarber and Brandon David Scarber

Randy Odoms and Kennisha Odoms

Roberto Bustos Barrios and Laura Leticia Barrios

Christi Michelle Weeks and Eric Brandon Weeks

Jakob Lee Simmons and Megan Elizabeth Simmons

Walter Wayne Moser and Tonya Nordmeyer Moser

Eliza Jane Delacruz Balisacan and Nicole Ronnette Williams Balisacan

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