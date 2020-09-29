Disposed from Sept. 14 to 18 in Gregg County Civil Court:
William Edward Watts and Vickie Lynn Watts
Ramon Iniguez and Maria Gabriela Iniguez
Ray Starling and Jean Starling
Kelvin Earl Smith Jr. and Maurita Nicolette Smith
Erik Edwin Myles and Michelle Swanson
Izeal Garrett and Leonor Garrett
Johnny Ray Potts Jr. and Kristen Potts
Jason Demond Mauldin and Jasmon Mauldin
Stephanie Beal and Kenton Beal
Aaron Cummins and Moriah Cummins
Leann Marie Husband and Jason Michael Husband
Virginia R. Berrios and William J. Bueno
Christopher Shane Whyte and Kimberly Inez Whyte
Devon Churchill Albert and Charles Allan Albert
Girlie D. Caviness and Donald G. Caviness
Amanda Marie Scarber and Brandon David Scarber
Randy Odoms and Kennisha Odoms
Roberto Bustos Barrios and Laura Leticia Barrios
Christi Michelle Weeks and Eric Brandon Weeks
Jakob Lee Simmons and Megan Elizabeth Simmons
Walter Wayne Moser and Tonya Nordmeyer Moser
Eliza Jane Delacruz Balisacan and Nicole Ronnette Williams Balisacan