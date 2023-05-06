Marriage license
Christina McAuley Photography

Marriage licenses filed from April 24-28 in the Gregg County Clerk’s Office:

Michael Steven Gunn and Tiffani Michelle Warren

Jorge Luis Islas Martinez and Ignacia Gutierrez Aguilar

Sonny Lee Slayden and Crystal Elizabeth Haining

Gavin Douglas Flatt and Brandie Rose Raley

Desmond Emil Nelson and Bridget Ann Booty

Morgan Kinnie Bradford and Madison Nicole Richardson

Chavez Hugo Cedillo and Stephanie Yahaira Chaidez

Daniel Austin Kitchings and Brooklynn Joyce Elmore

Israel Lamar Green and Sensiria Betral Brown

Tyler Stephen Owens and Yesenia Angel Cardenas

Bejamin Israel Alvarez and Pamela Zarate Ugalde

Matthew Scott Bullock and Khesleigh Mickayla Posey

Colton Trey Kirk and Tara Nicole Johnson

Anthony Paul Jehlen and Tassi Veron Whitener

Jose Pascual Torres Espitia and Maria Luz Veronica Perez

Carson Don Bottoms and Courtney Grace Gomez

Matthew Cole Ashby and Amanda Nicole Powell

Logan Andrew Graham and Elisabeth Eden Greene

Harold William Johnson and Justyne Marie Jackson

Marque Saney Jackson and Theresa Machelle Webster

Timothy Randall Willett and Marissa Isabel Barton

William Bradley Madding and Lindsay Angel Marie Martin

Hugo Cedillo Chavez and Stephanie Yahaira Chaidez

Cameron James Frase and Desiree Lynn Winkler

Raymond Joshua Link and Abigail Kathleen Beach

Russell James Rinehart and Esther Marie Fajardo

Jared Daniel Waldon and Caitlyn Sharron Yacyszyn

Jairo Soto Arteaga and Delayna Anne Gribble

Israel Mondragon Barrios and Claudia Castaneda Navarro

Taylor Wade Goll and Whitney Leighanne Caraway

Javier Diaz Jahen and Lorena Basilisa Perez Avila