Marriage licenses filed from April 24-28 in the Gregg County Clerk’s Office:
Michael Steven Gunn and Tiffani Michelle Warren
Jorge Luis Islas Martinez and Ignacia Gutierrez Aguilar
Sonny Lee Slayden and Crystal Elizabeth Haining
Gavin Douglas Flatt and Brandie Rose Raley
Desmond Emil Nelson and Bridget Ann Booty
Morgan Kinnie Bradford and Madison Nicole Richardson
Chavez Hugo Cedillo and Stephanie Yahaira Chaidez
Daniel Austin Kitchings and Brooklynn Joyce Elmore
Israel Lamar Green and Sensiria Betral Brown
Tyler Stephen Owens and Yesenia Angel Cardenas
Bejamin Israel Alvarez and Pamela Zarate Ugalde
Matthew Scott Bullock and Khesleigh Mickayla Posey
Colton Trey Kirk and Tara Nicole Johnson
Anthony Paul Jehlen and Tassi Veron Whitener
Jose Pascual Torres Espitia and Maria Luz Veronica Perez
Carson Don Bottoms and Courtney Grace Gomez
Matthew Cole Ashby and Amanda Nicole Powell
Logan Andrew Graham and Elisabeth Eden Greene
Harold William Johnson and Justyne Marie Jackson
Marque Saney Jackson and Theresa Machelle Webster
Timothy Randall Willett and Marissa Isabel Barton
William Bradley Madding and Lindsay Angel Marie Martin
Hugo Cedillo Chavez and Stephanie Yahaira Chaidez
Cameron James Frase and Desiree Lynn Winkler
Raymond Joshua Link and Abigail Kathleen Beach
Russell James Rinehart and Esther Marie Fajardo
Jared Daniel Waldon and Caitlyn Sharron Yacyszyn
Jairo Soto Arteaga and Delayna Anne Gribble
Israel Mondragon Barrios and Claudia Castaneda Navarro
Taylor Wade Goll and Whitney Leighanne Caraway
Javier Diaz Jahen and Lorena Basilisa Perez Avila