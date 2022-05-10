Marriage licenses filed from April 25-29 in the Gregg County Clerk’s office:
Olvera Angel Cervantes and Juana Jaramillo Arroyo
Benny James Walker and Brittany Dawn Hobbs
Jacob Christian Pippen and Laci Ann Madden
Demarkus Ugene Vatin and Lanetra Sheree Crayton
Michael Anthony Mathis and Kammy Domenica Locascio
Jose L. Delgadillo and Lara Guadalupe De La Cruz
Clinton James Randolph and Whittney Nichole Johnson
Kameron Everett Conway and Mary Kathryn Echols
J. Trinidad Gonzalez Landaverde and Virginia Velazquez Gomez
Charles Matthew Chandler and Ariel Leah Williams
Adam Gene Kaufmann and Katherine Rose Koob
Allan Maceda Vazquez and Angelina Chavez
Donald Wayne Gordon Jr. and Malakia Chantielle Dixon
Shaun Patrick Sullivan and Taylor Marie Ragan
Nicholas Ray Estrella and Jessica Cadena
Joshua Aaron Gibson and Mary Elizabeth Yaws
James Mason Hays Jr. and Linda Bean Griffin
Roberto Ramirez and Audrey Rose Rusk
Edgar Jovanni Maldonado and Margarita Acevedo Orona
Nicholas Christian Moore and Kirsten Alexandria Parker
Cody Lewrance Orms and Tanya Renee Morton
Miles Grayson Young and Ryan-Rose Mary Mendoza