Marriage licenses filed from April 25-29 in the Gregg County Clerk’s office:

Olvera Angel Cervantes and Juana Jaramillo Arroyo

Benny James Walker and Brittany Dawn Hobbs

Jacob Christian Pippen and Laci Ann Madden

Demarkus Ugene Vatin and Lanetra Sheree Crayton

Michael Anthony Mathis and Kammy Domenica Locascio

Jose L. Delgadillo and Lara Guadalupe De La Cruz

Clinton James Randolph and Whittney Nichole Johnson

Kameron Everett Conway and Mary Kathryn Echols

J. Trinidad Gonzalez Landaverde and Virginia Velazquez Gomez

Charles Matthew Chandler and Ariel Leah Williams

Adam Gene Kaufmann and Katherine Rose Koob

Allan Maceda Vazquez and Angelina Chavez

Donald Wayne Gordon Jr. and Malakia Chantielle Dixon

Shaun Patrick Sullivan and Taylor Marie Ragan

Nicholas Ray Estrella and Jessica Cadena

Joshua Aaron Gibson and Mary Elizabeth Yaws

James Mason Hays Jr. and Linda Bean Griffin

Roberto Ramirez and Audrey Rose Rusk

Edgar Jovanni Maldonado and Margarita Acevedo Orona

Nicholas Christian Moore and Kirsten Alexandria Parker

Cody Lewrance Orms and Tanya Renee Morton

Miles Grayson Young and Ryan-Rose Mary Mendoza

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