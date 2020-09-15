Marriage licenses filed from Aug. 31 to Sept. 4 in the Gregg County Clerk’s office:
Brad Allen Davis and Haley Brooke Lambert
Alvizo Irineo Martinez and Diana Carranza Hernandez
Charles Daniel Carter and Deandrea Nashae Pierce
Shane Claburn Moore and Stacy Denise Alford
Larry Mason Beatty and Hannah Leanne Bradley
Colby Blake Ritchey and Katherine Suzzanne Dietz
Kevin Scott Claiborne and Sara Lian Rash
John Pickney Sapp Jr. and Jackie Nichole Warren
Mark Richey Hyatt and Zion Jennifer Gehrke
Jimmy Kyle Richards and Sandi Vollm Phillips
J. De Santos and Jordan Michelle Alford
Tyler Dwain Cook and Carley Danielle Pruitt
Hunter Pierre Crum and Sara Raylynn Shewbirt
Tobious Jacob Barnes and Daina Marie Byrd
Jonathan James Roberts and Jessica Jane Haggard
Andrew Terrell Pierce and Katherine Elizabeth Coody
Larry Keith Payne and Bailey Ann Johnson
Matthew Ryan Samford and Olivia Marie Forbis
Lakshay Jain and Sneha Gurajala
Joseph Edward Ruth and Erica Ann Lopez
Anthony Ray Moon Jr. and Sarah Cathren Arnold
Noah Blake Crawford and Dalton Wayne Blaylock
Robert Parker Jennings and Kyndal Paige Driskell
Jeremy Christopher Bell and Stephanie Lea Swigart
Johnny Williams Chacon and Maria Delores Garcia
Gregorio Andrade Reyes and Martha R. Aguilar Gomez
Kenyatta Donyale Fite and Tikara Nicole Pinson
Jessie Raymond Vinson and Nicole Carolyne Spilka
Phillip Wayne Gour and Pamela Ann Butler
James Isaac Hardin and Ariene Rachelle Allen
Jeffery William Kirkland and Rachael Ann Durst
Antonio Dwayne Templeton and Finesse Shanta McKenzie