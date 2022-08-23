Marriage licenses filed from Aug. 8 through 12 in the Gregg County Clerk’s office:

Anthony Garrett Shields and Alicia Kayli Barr

Cody Allen Bryant and Katie Brooke Heckman

Larry Richard Sprague and Janetta Kay Cox

Thomas Everett Sellers and Rebecca Abigayle Lane

Anthony Dakota Wheeler and Elizabeth Anne Gribble

Kevin Dewayne Brown and Rachel Suzanne Clay

Ricardo Jesus Molina Aguayo and Dionicia Escobar

Jerald Scott Kromer and Christy Elaine Myre

John Wesley McCollum and Ashley Jo Benyshek

Montrel Esau Williams and Hydea Latara Lanae Hawkins

Troy Jayden Knight and Yi Sule Collins

Damita Jo Smith and Lydia Michelle Janell Elioff

Andre Lee Williams Jr. and Jackie Lorraine Mathews

Russell Dell Songer and Kelly Marie Lybarger

Spencer Edwin Pace and Morgan Jeanice McKnight

Michael Ray Moore and Amanda Kristine Porter

Jason R. Lindemann and Amanda Leigh Seelbach

Lorenzo Delgado Lopez and Adela Zuniga Balderas

Charles William Griffin and Tiffany Dawn Johnson

Jacob Ka Suan Harris and Hazel Lillien Black

Ramiro Galvan and Lorena Berrospe

Zachary Jan Johnson and Hannah Ann Tran

Ricky Wayne Landrith and Balinda Kay Burt

Pedro Briseno and Maria Nancy Rodriguez Canchola

Alberto Esteban Alvarado Nieto and Miriam Angelica Corona

Frank Delacroix and Linda Marie Howard

Sidney Darrell Hawley and Asia Marie Douglas

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