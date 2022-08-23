Marriage licenses filed from Aug. 8 through 12 in the Gregg County Clerk’s office:
Anthony Garrett Shields and Alicia Kayli Barr
Cody Allen Bryant and Katie Brooke Heckman
Larry Richard Sprague and Janetta Kay Cox
Thomas Everett Sellers and Rebecca Abigayle Lane
Anthony Dakota Wheeler and Elizabeth Anne Gribble
Kevin Dewayne Brown and Rachel Suzanne Clay
Ricardo Jesus Molina Aguayo and Dionicia Escobar
Jerald Scott Kromer and Christy Elaine Myre
John Wesley McCollum and Ashley Jo Benyshek
Montrel Esau Williams and Hydea Latara Lanae Hawkins
Troy Jayden Knight and Yi Sule Collins
Damita Jo Smith and Lydia Michelle Janell Elioff
Andre Lee Williams Jr. and Jackie Lorraine Mathews
Russell Dell Songer and Kelly Marie Lybarger
Spencer Edwin Pace and Morgan Jeanice McKnight
Michael Ray Moore and Amanda Kristine Porter
Jason R. Lindemann and Amanda Leigh Seelbach
Lorenzo Delgado Lopez and Adela Zuniga Balderas
Charles William Griffin and Tiffany Dawn Johnson
Jacob Ka Suan Harris and Hazel Lillien Black
Ramiro Galvan and Lorena Berrospe
Zachary Jan Johnson and Hannah Ann Tran
Ricky Wayne Landrith and Balinda Kay Burt
Pedro Briseno and Maria Nancy Rodriguez Canchola
Alberto Esteban Alvarado Nieto and Miriam Angelica Corona
Frank Delacroix and Linda Marie Howard
Sidney Darrell Hawley and Asia Marie Douglas