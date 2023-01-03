Marriage license
Christina McAuley Photography

Marriage licenses filed from Dec. 19-23 in the Gregg County Clerk’s Office:

Tristan Bryant Delmoral and Anna-Marie Bernice Baker

Daisuke Otsuka and Araceli Horta Olivares

Charlie Miranda and Eunice Valadez

James William Fink and Amy Moughon Towers

Daigen Wayne Barnes and Faundez Catalina Alejandra Rodriguez

Spencer Lee Barrett and Jaime Kaye McFarland

Samuel M. Zapata Chavez and Lani Marie Marquez

Erich Allen Townsend and Amy Ellen Shanklin

Shayde Avery Viator and Matthew Eugene Bynum

Jesus Jimenez Sanchez and Araceli Veronica Cortes Garcia

Mejia Alexis Pecina and Fernanda Perez

Danny Richard Smith and Artie Lavern Anderson

Derrick Jamal Hicks and Jessica Delander Williams

Patrick Earl Taylor and Jordyn Ashley Vestal

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