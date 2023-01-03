Marriage licenses filed from Dec. 19-23 in the Gregg County Clerk’s Office:
Tristan Bryant Delmoral and Anna-Marie Bernice Baker
Daisuke Otsuka and Araceli Horta Olivares
Charlie Miranda and Eunice Valadez
James William Fink and Amy Moughon Towers
Daigen Wayne Barnes and Faundez Catalina Alejandra Rodriguez
Spencer Lee Barrett and Jaime Kaye McFarland
Samuel M. Zapata Chavez and Lani Marie Marquez
Erich Allen Townsend and Amy Ellen Shanklin
Shayde Avery Viator and Matthew Eugene Bynum
Jesus Jimenez Sanchez and Araceli Veronica Cortes Garcia
Mejia Alexis Pecina and Fernanda Perez
Danny Richard Smith and Artie Lavern Anderson
Derrick Jamal Hicks and Jessica Delander Williams
Patrick Earl Taylor and Jordyn Ashley Vestal