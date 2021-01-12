Marriage licenses filed from Dec. 28 to Jan. 1 in the Gregg County Clerk’s office:

William Ronald Tuttle and Kelly Erin McDermott

Bennie Lee Richardson and Christy Leanne Johnson

Scott Price Dillard and Rebecca Gail Postins

Mason Alexander Downs and Jodie Renee Lemoine

Lucas Scott Hood and Kimberly Gayle Prine

Brandon Botello Walker and Amber Jordan Ford

Vincent D. Guice and Tamika Licole Childers

Mason Steven Van Wagnen and Kaitlyn Alexandrea McAlister

Justin Lee Roberts and Kali Gloria Bynog

Fernando Lopez and Gina Itzel Duque

Aatif Rashid and Malasha Khan

Marco Antonio Jimenez and Martinez Consuelo Lopez

Walter Edward Bullard and Joyce Ravellette Young

James Travis Smith and Zira Kathan Lovelady

Xolo Maximino Abrajan and Teri Nicole Sharp

Jeffrey E. Miller and Trisha Christeen Moore

Orrostieta Adrian Barrios and Araceli Martinez Chavez

Adolfo Carlos Aquilar Torres and Esther Jamaica Huerta

Angel Martinez and Mikah Christine Baker

Recommended for You


Tags