Marriage licenses filed from Dec. 28 to Jan. 1 in the Gregg County Clerk’s office:
William Ronald Tuttle and Kelly Erin McDermott
Bennie Lee Richardson and Christy Leanne Johnson
Scott Price Dillard and Rebecca Gail Postins
Mason Alexander Downs and Jodie Renee Lemoine
Lucas Scott Hood and Kimberly Gayle Prine
Brandon Botello Walker and Amber Jordan Ford
Vincent D. Guice and Tamika Licole Childers
Mason Steven Van Wagnen and Kaitlyn Alexandrea McAlister
Justin Lee Roberts and Kali Gloria Bynog
Fernando Lopez and Gina Itzel Duque
Aatif Rashid and Malasha Khan
Marco Antonio Jimenez and Martinez Consuelo Lopez
Walter Edward Bullard and Joyce Ravellette Young
James Travis Smith and Zira Kathan Lovelady
Xolo Maximino Abrajan and Teri Nicole Sharp
Jeffrey E. Miller and Trisha Christeen Moore
Orrostieta Adrian Barrios and Araceli Martinez Chavez
Adolfo Carlos Aquilar Torres and Esther Jamaica Huerta
Angel Martinez and Mikah Christine Baker