Marriage licenses filed from Dec. 6 to Dec. 10 in the Gregg County Clerk’s office:
Damon Michial Carnley and Jessica Antoinette Francis
Jerry Allen Graham II and Sharonann Marie Barbour
Molly Angel Kirkpatrick and Rivera Karen Marquez
Roger Wayne Ogden and Stella Jo Cox
Christopher Ponce Gilley and Sasha Renee Elisabeth Everett
Logan John Desselle and Isabella Marie Hicks
Rafiq Ahmed and Saima Shams
Maurice Lee Grant II and Nermine Rammsis Rofael
Nickolas Pritzakis and Sarah Jane Humphries
Erick Poragua and Stephanie Lee Hannan
Aaron Spencer Cypret and Mary V. Wooten
Cody James Bly and Abigail J. Lindsey
Marlin Craig Mills and Brooklyn Kaylene Evers
Charles Louis Edge and Chandler Marie Parks
Jacob Michael Kraus and Terri Leeann Hawks
Jake Allen Peterman and Madeline Clair Archer
Charles David Trussell Jr. and Danniell Marie Morgan
William Keyon Garland and Heather Nicole Eubanks
Jonathan Glenn Prior and Taylor Brittany Lauer
James Clark Presley and Patti Alford Martin
Ethan Michael Rusk and Adeline Nichole Hulsey