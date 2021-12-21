Marriage licenses filed from Dec. 6 to Dec. 10 in the Gregg County Clerk’s office:

Damon Michial Carnley and Jessica Antoinette Francis

Jerry Allen Graham II and Sharonann Marie Barbour

Molly Angel Kirkpatrick and Rivera Karen Marquez

Roger Wayne Ogden and Stella Jo Cox

Christopher Ponce Gilley and Sasha Renee Elisabeth Everett

Logan John Desselle and Isabella Marie Hicks

Rafiq Ahmed and Saima Shams

Maurice Lee Grant II and Nermine Rammsis Rofael

Nickolas Pritzakis and Sarah Jane Humphries

Erick Poragua and Stephanie Lee Hannan

Aaron Spencer Cypret and Mary V. Wooten

Cody James Bly and Abigail J. Lindsey

Marlin Craig Mills and Brooklyn Kaylene Evers

Charles Louis Edge and Chandler Marie Parks

Jacob Michael Kraus and Terri Leeann Hawks

Jake Allen Peterman and Madeline Clair Archer

Charles David Trussell Jr. and Danniell Marie Morgan

William Keyon Garland and Heather Nicole Eubanks

Jonathan Glenn Prior and Taylor Brittany Lauer

James Clark Presley and Patti Alford Martin

Ethan Michael Rusk and Adeline Nichole Hulsey

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