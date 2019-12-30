Marriage licenses filed from Dec. 16 to 20 in the Gregg County Clerk’s Office:
Ellis Chaney Monroe and Miranda Michelle Hogue
Robert Davon Jackson and Kimberly Anne Atkinson
Mohammad Ali Alhasan Abdallah and Tatum Leigh Foster
Austin Colby Mumford and Cara Brooke Pendleton
Fermin Perez Simon and Jennifer Alvizu
Kevin Jerome Dobbins Jr. and Nataisha Nicole Alexander
Alfredo Older Guzman and Isela Yadira De La Cruz Pena
Jimmy Edward White and Tammy Lynn Standard
Scott Price Dillard and Rebecca Gail Postins
Daniel Alonso Ortiz Estrada and Sara Romero Martinez
Jay Hunter Selman and Tammy Arden Torres
Brian Keith Johnston and Laura Ann MacKay
Bryan Stephen Douglas and Melba Faye Laxson
Jason Edward Benson and Janice Angela Jalosjos
Bradley Justiss Pilgrim and Taylor Alaine Watkins
Mikal Jacob Williams and Shane Allyn Cook
Sean Everald Ramsay and Jessica Marie Law
Oscar Hernandez Ojeda and Maria Irene Ruiz
Nicholas Benitez Crescencio and Emily Jade Brown
Michael Brandon Claxton and Laine Anderson Veach
Jacob Aaron Sanders and Stonie Leigh Ozuna Dozeman
Jeffrey Wayne Sechrist and Niceleine Logro Pellejera
Jared Heath Hill and Ashleigh Kay Akers