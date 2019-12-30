Marriage licenses filed from Dec. 16 to 20 in the Gregg County Clerk’s Office:

Ellis Chaney Monroe and Miranda Michelle Hogue

Robert Davon Jackson and Kimberly Anne Atkinson

Mohammad Ali Alhasan Abdallah and Tatum Leigh Foster

Austin Colby Mumford and Cara Brooke Pendleton

Fermin Perez Simon and Jennifer Alvizu

Kevin Jerome Dobbins Jr. and Nataisha Nicole Alexander

Alfredo Older Guzman and Isela Yadira De La Cruz Pena

Jimmy Edward White and Tammy Lynn Standard

Scott Price Dillard and Rebecca Gail Postins

Daniel Alonso Ortiz Estrada and Sara Romero Martinez

Jay Hunter Selman and Tammy Arden Torres

Brian Keith Johnston and Laura Ann MacKay

Bryan Stephen Douglas and Melba Faye Laxson

Jason Edward Benson and Janice Angela Jalosjos

Bradley Justiss Pilgrim and Taylor Alaine Watkins

Mikal Jacob Williams and Shane Allyn Cook

Sean Everald Ramsay and Jessica Marie Law

Oscar Hernandez Ojeda and Maria Irene Ruiz

Nicholas Benitez Crescencio and Emily Jade Brown

Michael Brandon Claxton and Laine Anderson Veach

Jacob Aaron Sanders and Stonie Leigh Ozuna Dozeman

Jeffrey Wayne Sechrist and Niceleine Logro Pellejera

Jared Heath Hill and Ashleigh Kay Akers

Tags