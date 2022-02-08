Marriage licenses filed from Jan. 24 to Jan. 28 in the Gregg County Clerk’s office:
Dustin Chance Barfield and Kassie Leigh Snow
Christopher Lee Weller and Melissa Elaine Turner
David Escandon Esparza and Alexandria Marie Baker
Trey Nicholas Gunn and Savanna Rheshae Perryman
Bradford Allen Bowles and Leslie Marie Baker
Stephen Ray Porter and Ashley Sharie Willis
Rolando Sosa Vargas and Diana Marsela Castro Marvilla
Leandre Antonio Meade and Ashley Estell Watier
Kendall Craig McCoy and Pamela Eileen Rand
Anthony Tyrone Dupree and Appifany Chantel Plunkett
Dewaylon OBrian Chambers and Shadarrieon Dontrele Robertson
Peyton Arthur Johnson and Madison Ann Malone
Mark Richard Stewart and Marlene Ann Loyd
Kevin Ashford Odom and Sara Maria Oliver
Michael Colton Barnes and Hailey Sha Blackburn
Gilbert Barrientos II and Alondra Chavez
Erik Ryland Cunningham and Megan Marie Franck
Nicholas Randolph Richardson and Andrea Elyce Paramore
Terry Wayne Smith and Therressa Rose
Ben Allen McConnaughhay and Michele Renee Wood