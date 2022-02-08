Marriage licenses filed from Jan. 24 to Jan. 28 in the Gregg County Clerk’s office:

Dustin Chance Barfield and Kassie Leigh Snow

Christopher Lee Weller and Melissa Elaine Turner

David Escandon Esparza and Alexandria Marie Baker

Trey Nicholas Gunn and Savanna Rheshae Perryman

Bradford Allen Bowles and Leslie Marie Baker

Stephen Ray Porter and Ashley Sharie Willis

Rolando Sosa Vargas and Diana Marsela Castro Marvilla

Leandre Antonio Meade and Ashley Estell Watier

Kendall Craig McCoy and Pamela Eileen Rand

Anthony Tyrone Dupree and Appifany Chantel Plunkett

Dewaylon OBrian Chambers and Shadarrieon Dontrele Robertson

Peyton Arthur Johnson and Madison Ann Malone

Mark Richard Stewart and Marlene Ann Loyd

Kevin Ashford Odom and Sara Maria Oliver

Michael Colton Barnes and Hailey Sha Blackburn

Gilbert Barrientos II and Alondra Chavez

Erik Ryland Cunningham and Megan Marie Franck

Nicholas Randolph Richardson and Andrea Elyce Paramore

Terry Wayne Smith and Therressa Rose

Ben Allen McConnaughhay and Michele Renee Wood

Recommended for You


Tags