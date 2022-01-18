Marriage licenses filed from Jan. 3 to Jan. 7 in the Gregg County Clerk’s office:

Nicholas Allen Sterling and Abbigail Anne Taylor

Hector Gauna Rodriguez and Crisanta Garcia Garcia

Hector Resendiz Garcia and Dianna Susanna Soto

Garlond Percy Williams and Kimberly Nicole Garrett

Carlos Padron Jr. and Jessica Ashley Resendiz

Alex Sentrell Mills and Shaeonna Marshay Cuba

Colby Jace Bisetti and Emily Katherine Meadows

Errick Eugene Boyd and Donna Renee Barnes

Michael Dayne Hughes and Pricila Elizabeth Cardona

Michael M. Chandler and Veronica Jo Norwood

Antajun Jemal Guinn and Leigh Ann Marie Carter

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