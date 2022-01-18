Marriage licenses filed from Jan. 3 to Jan. 7 in the Gregg County Clerk’s office:
Nicholas Allen Sterling and Abbigail Anne Taylor
Hector Gauna Rodriguez and Crisanta Garcia Garcia
Hector Resendiz Garcia and Dianna Susanna Soto
Garlond Percy Williams and Kimberly Nicole Garrett
Carlos Padron Jr. and Jessica Ashley Resendiz
Alex Sentrell Mills and Shaeonna Marshay Cuba
Colby Jace Bisetti and Emily Katherine Meadows
Errick Eugene Boyd and Donna Renee Barnes
Michael Dayne Hughes and Pricila Elizabeth Cardona
Michael M. Chandler and Veronica Jo Norwood
Antajun Jemal Guinn and Leigh Ann Marie Carter