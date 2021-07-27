Marriage licenses filed from July 12 to July 16 in the Gregg County Clerk’s office:
Christopher Kerry Conner and Brittany Cheyene Vickery
Stephen Eugene Allen and Rita Darlene Smith
Segura J. Guadalupe Hernandez and Malona Sue Behm
Tyler Thomas Loucks and Sarah Elizabeth Crabb
Jewel Frank Gray Jr. and Tamara Rechelle Johnson
Jimmy Don Smith and Laverne Fennell Elms
Danielle C. Coburn and Savannah Stacey Sharpe
Mark Edward Foy and Yaneth Patricia Garcia Vallejo
Cameron James Bowman and Cassidy Grace Helms
Jonathan Earl Nelson and Alyssa Danielle Howard
Jonah Todd Copeland and Kaylie Marie Canning
Cameron Demond Spencer and Lola Dainelle Bryant
James Matthew Robinson and Alicia Deanne Lampe
Demario Antawn Shorten and Nicole Leandrea Merriman
Chad Ashley Read and Jovita Latimer Hill
Scott Allen Wise and Julie Ann Borsody
Mark Edward McNeese and Lisa Rene Ashton
Feliz Jonathan Cuello and Linda Arlene Riza
Alan Daniel Contreras Moreno and Karen R. Santillan
Medina Alvaro Aguilar and Angelica Perez Aguilar