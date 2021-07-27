Marriage licenses filed from July 12 to July 16 in the Gregg County Clerk’s office:

Christopher Kerry Conner and Brittany Cheyene Vickery

Stephen Eugene Allen and Rita Darlene Smith

Segura J. Guadalupe Hernandez and Malona Sue Behm

Tyler Thomas Loucks and Sarah Elizabeth Crabb

Jewel Frank Gray Jr. and Tamara Rechelle Johnson

Jimmy Don Smith and Laverne Fennell Elms

Danielle C. Coburn and Savannah Stacey Sharpe

Mark Edward Foy and Yaneth Patricia Garcia Vallejo

Cameron James Bowman and Cassidy Grace Helms

Jonathan Earl Nelson and Alyssa Danielle Howard

Jonah Todd Copeland and Kaylie Marie Canning

Cameron Demond Spencer and Lola Dainelle Bryant

James Matthew Robinson and Alicia Deanne Lampe

Demario Antawn Shorten and Nicole Leandrea Merriman

Chad Ashley Read and Jovita Latimer Hill

Scott Allen Wise and Julie Ann Borsody

Mark Edward McNeese and Lisa Rene Ashton

Feliz Jonathan Cuello and Linda Arlene Riza

Alan Daniel Contreras Moreno and Karen R. Santillan

Medina Alvaro Aguilar and Angelica Perez Aguilar

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