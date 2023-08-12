Marriage license
Christina McAuley Photography

Marriage licenses filed from July 24-Aug. 4 in the Gregg County Clerk’s Office:

Brandon Jamahl Brown and Jasemine Shanelle Horton

Lee Hill McKean and Akiva Elizabeth Jewel Knighton

Abelardo Sanchez and Melinda Kay Vaughan

German Jose Hernandez and Rosemary Berrospe

Justin Cordell Ashworth and Jocelyn Aileen Pena

Raleigh Felton Wilkins II and Meagan Nicole Cameron

Lyndon Tabeel Morgan and Junesha Shawnae Williams

Jonathan Travis Kalafatis and Sarah Anne Murray

Wesley Robert Keefer and Tara Michele Williams

Jerry Matthew Sullivan and Christy Lane Hickerson

Mamadou Gueye and Kieran Ncoreyia Rider

Thomas Edward Aubrey and Sara Gail Freehling

Jabralin Okoye Wilson and Kesley Renee Hill

Chidubem Andrew Umenyiora and Henrietta Ihieonye Ebomah

John Christopher Arthur and Katherine Marie Patterson

Joseph Paul Ingargiola and Joanne L. Cook

Diego Jovany Maldonado Rodriguez and Emily Cedillo

Brungall Lane Simpson and Cynthia Marie Horton

Kevin Gregory Jutila and Gabriela Meymar

Jacob Edward York and Makenzie Elizabeth Meitzen

Jason Grant Price and Teresa Ann McCormick

Rodrigo Ortiz Herrera and Yessenia Padilla Alvarado

Matthew Lane McNatt and Taryn Rebekah Herbert

Eric Dixon and Jennifer Marie Walker

Tyler Wade Welch and Erica Marie Barnes

Gustavo Alexander Maradiaga Lopez and Georgina G. Garcia Armendariz

Ivan Connor Tanuyan and Marcia Sofia Alvarez

Randall Dwayne Clark and Kimberly Proctor Crane

John Morgan Sellers and Lily Galyleha Huerta Martinez

Alec Richard Larson and Ruth Jamison Bodily

Nathan Lane Ferrell and Kerigen Rayne Ellis

James Terry Bettis and Bailey Nicole Burns

Chandler James Houchens and Amy Katherine Billingslea

Erik Karter Fowler and Macy Cheyenne Hall

Johnny Lawrence Morrow Jr. and Stacey Clair Hall

Logan Michael Cordray and April Rose Meritt

Charles Leonard Colclasure and Alexandra Breanne Montgomery

Hunter Len Veazey and Kaylee Madison Odom

Samuel Wyatt Simpson and Alexiah Brianna Rardin

Lee Anthony Riley and Patrick Lee Wood

Douglas Israel Bolanos Mendez and Rachel Michelle Carrizoza