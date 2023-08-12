Marriage licenses filed from July 24-Aug. 4 in the Gregg County Clerk’s Office:
Brandon Jamahl Brown and Jasemine Shanelle Horton
Lee Hill McKean and Akiva Elizabeth Jewel Knighton
Abelardo Sanchez and Melinda Kay Vaughan
German Jose Hernandez and Rosemary Berrospe
Justin Cordell Ashworth and Jocelyn Aileen Pena
Raleigh Felton Wilkins II and Meagan Nicole Cameron
Lyndon Tabeel Morgan and Junesha Shawnae Williams
Jonathan Travis Kalafatis and Sarah Anne Murray
Wesley Robert Keefer and Tara Michele Williams
Jerry Matthew Sullivan and Christy Lane Hickerson
Mamadou Gueye and Kieran Ncoreyia Rider
Thomas Edward Aubrey and Sara Gail Freehling
Jabralin Okoye Wilson and Kesley Renee Hill
Chidubem Andrew Umenyiora and Henrietta Ihieonye Ebomah
John Christopher Arthur and Katherine Marie Patterson
Joseph Paul Ingargiola and Joanne L. Cook
Diego Jovany Maldonado Rodriguez and Emily Cedillo
Brungall Lane Simpson and Cynthia Marie Horton
Kevin Gregory Jutila and Gabriela Meymar
Jacob Edward York and Makenzie Elizabeth Meitzen
Jason Grant Price and Teresa Ann McCormick
Rodrigo Ortiz Herrera and Yessenia Padilla Alvarado
Matthew Lane McNatt and Taryn Rebekah Herbert
Eric Dixon and Jennifer Marie Walker
Tyler Wade Welch and Erica Marie Barnes
Gustavo Alexander Maradiaga Lopez and Georgina G. Garcia Armendariz
Ivan Connor Tanuyan and Marcia Sofia Alvarez
Randall Dwayne Clark and Kimberly Proctor Crane
John Morgan Sellers and Lily Galyleha Huerta Martinez
Alec Richard Larson and Ruth Jamison Bodily
Nathan Lane Ferrell and Kerigen Rayne Ellis
James Terry Bettis and Bailey Nicole Burns
Chandler James Houchens and Amy Katherine Billingslea
Erik Karter Fowler and Macy Cheyenne Hall
Johnny Lawrence Morrow Jr. and Stacey Clair Hall
Logan Michael Cordray and April Rose Meritt
Charles Leonard Colclasure and Alexandra Breanne Montgomery
Hunter Len Veazey and Kaylee Madison Odom
Samuel Wyatt Simpson and Alexiah Brianna Rardin
Lee Anthony Riley and Patrick Lee Wood
Douglas Israel Bolanos Mendez and Rachel Michelle Carrizoza