Marriage licenses filed from July 5 to July 9 in the Gregg County Clerk’s office:
Brackstin Josiah Moss and Melayna Rashell Garcia
Timothy Michael Temple and Sianna Nicole Crosser
James Bradley Rabon and Melina Kay Watson
Earnest Chester Hicks Jr. and Dominque Chanelle Lewis
Christian Michael Asbjornson and Danielle Lynne Starr
Stacey Winford Mayo and Shemece Lashayne Scott
Nicholas Williams and Terria Louise Jackson
Joseph Lamoni Call and Hollie Elizabeth Clugston
Nathan Aaron Bailey and Hannah Claire Wink
Shada Lynn Kianizadeh and Rosemary Altamirano
Jeffery Lynn Bailey and Helena Carey Harvey
Charleston Burnell Powell and Vanisia Sasche Rambo
Tommy Lamar Griffin Jr. and Jada Lynn Jordan
Quintana Aisamael Fuerte and Saucedo Azucena OCampos
Michael Allen Coles and Donteria Lashon Brager
Jack Gary London and Mary Claire Holloway