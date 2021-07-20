Marriage licenses filed from July 5 to July 9 in the Gregg County Clerk’s office:

Brackstin Josiah Moss and Melayna Rashell Garcia

Timothy Michael Temple and Sianna Nicole Crosser

James Bradley Rabon and Melina Kay Watson

Earnest Chester Hicks Jr. and Dominque Chanelle Lewis

Christian Michael Asbjornson and Danielle Lynne Starr

Stacey Winford Mayo and Shemece Lashayne Scott

Nicholas Williams and Terria Louise Jackson

Joseph Lamoni Call and Hollie Elizabeth Clugston

Nathan Aaron Bailey and Hannah Claire Wink

Shada Lynn Kianizadeh and Rosemary Altamirano

Jeffery Lynn Bailey and Helena Carey Harvey

Charleston Burnell Powell and Vanisia Sasche Rambo

Tommy Lamar Griffin Jr. and Jada Lynn Jordan

Quintana Aisamael Fuerte and Saucedo Azucena OCampos

Michael Allen Coles and Donteria Lashon Brager

Jack Gary London and Mary Claire Holloway

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