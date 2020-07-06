Marriage licenses filed from June 22 to 26 in the Gregg County Clerk’s office:

Francisco Alejandro Alvarez De Leon and Isabel Adriana Juliette Estrada

Anthony Lee Day and Erika Lynn Huffman

Jacob Anthony Weaver and Faith Ann Wyrick

Ronald Wayne Hablinski and Lisa Karol Watson

Tanner Dallas Rubio and Hannah Nicole Clark

Jasper Martinelli Cox and Shanterrious Danielle Duffey

Luis Alberto Juarez Arreguin and Alondra Anguiano Camargo

Richard Nolan Laenger and Hollye Lynnea Broome

Joseph Lee Dehart and Beverly Jo Wade

Jacob Clifford Sutherland and Sandra Sutherland

Floyd Eugene Stone and Ashley Nichole Burke

William Isaac Bradshaw and Tara Nicole Dipasquale

Dylan Heath Bell and Shandy Leann Cameron

Jaime Uriel Gonzalez Vargas and Esmeralda Marin Mesedo

Eric Joseph Nicholas and Trisha Norman Martin

Joshua Paul Odom and Samantha N. Ingles

Nicholas Samuel Anderson and Jennifer Brantley Parker

Devontray Ladell Tatum and Ciara Courtney Torchia

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