Marriage licenses filed from June 22 to 26 in the Gregg County Clerk’s office:
Francisco Alejandro Alvarez De Leon and Isabel Adriana Juliette Estrada
Anthony Lee Day and Erika Lynn Huffman
Jacob Anthony Weaver and Faith Ann Wyrick
Ronald Wayne Hablinski and Lisa Karol Watson
Tanner Dallas Rubio and Hannah Nicole Clark
Jasper Martinelli Cox and Shanterrious Danielle Duffey
Luis Alberto Juarez Arreguin and Alondra Anguiano Camargo
Richard Nolan Laenger and Hollye Lynnea Broome
Joseph Lee Dehart and Beverly Jo Wade
Jacob Clifford Sutherland and Sandra Sutherland
Floyd Eugene Stone and Ashley Nichole Burke
William Isaac Bradshaw and Tara Nicole Dipasquale
Dylan Heath Bell and Shandy Leann Cameron
Jaime Uriel Gonzalez Vargas and Esmeralda Marin Mesedo
Eric Joseph Nicholas and Trisha Norman Martin
Joshua Paul Odom and Samantha N. Ingles
Nicholas Samuel Anderson and Jennifer Brantley Parker
Devontray Ladell Tatum and Ciara Courtney Torchia