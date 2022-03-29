Marriage licenses filed from March 14 to March 18 in the Gregg County Clerk’s office:
Diego Alejandro Vences and Natalie Lynn Everett
Cory Lee Ogletree and Michael James Craver
William Carl Harrison and Cheryl Ann Martin
Payton Douglas McGarvey and Lauren Nicole Smith
David Lee Jinkins and Gwendolyn Gail Gilbert
Keaton Santrayl Daniels and Arriel Shakail Madden
Elisha Lee Nicks and Rachel Hannah Gunter
Steven Lynn Holeman and Kyle Phillip Baley
Zachary Michael Wallace and Haylee Jean Gordon
Dewayne Jamal Jones and Gatha Nicole Munoz
Clay Alan Hathcoat and Paige Marie Anderson
Todd Leland Ritter and Shaylonce Gladys Graham
Troy Douglas Eans and Jolie Christine Sellers
Oviedo Sebastian Resendiz and Elizabet Otero Alvarado
Othon Villalobos Martinez and Haley Kayandra McMillan
Calvin Dale Smith and Eunice Cook Webb
Ricky Lee Canup and Kayla Jean Avery
Roland Ruiz and Morton Catherine Estrada
Dernell Lawrence Joseph and Keaira Sharenya Morris
Romario Dangelo Brown and Aliyah Tarea Nash
Elionai Cornelio Blas and Maria Garcia Chavez
Alvin Ray White and Jill Renee McCartney
Pereira Ivan Medina and Elodia Marigza Solis
John William Rojas and Tania Libertad Arevalo Sinisterra
Bryan Wylie Morgan and Avery Dane Mabery
Christopher Jarad Luman and Whitney Bre Morgan
Tristine Kayla Villegas and Natalie Loden Davis
Bailey Christian Glenn and Caitlin Rhea Denman
Erick Alvin Sorenson and Rebecca Lynn McCracken
Francisco Alexander Herrera Madison and Tyler Danielle Staggs
Kenneth Dewayne Reeves and Lori Ann Moore
Nicholas Randall Kernohan and Kelsey Leigh Lange
Marco Antonio Munoz Celis and Micaella Balderas Casas
Eric Wayne Jefferson and Miranda Lynn Allbright
Carl Oscar Gearhart III and Taylor Joan Broome
Justin Lee Holt and Balynda Deellen Booth
Bryan Stephen Douglas and Melba Faye Laxson
Zachery Ray Endsley and Natalie Marie Blalock
Michael Henry Boswell and Angela Renae Baker
Keith Randal Brown and Delores Ann Nard
Alejandro Javier Morales Cardenas and Rosa N. Cancino Moreno
Michael Anthony Harvey and Faith Elizabeth Mollica
Cameron Harvey Norris and Jessica Rae Fleming