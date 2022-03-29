Marriage licenses filed from March 14 to March 18 in the Gregg County Clerk’s office:

Diego Alejandro Vences and Natalie Lynn Everett

Cory Lee Ogletree and Michael James Craver

William Carl Harrison and Cheryl Ann Martin

Payton Douglas McGarvey and Lauren Nicole Smith

David Lee Jinkins and Gwendolyn Gail Gilbert

Keaton Santrayl Daniels and Arriel Shakail Madden

Elisha Lee Nicks and Rachel Hannah Gunter

Steven Lynn Holeman and Kyle Phillip Baley

Zachary Michael Wallace and Haylee Jean Gordon

Dewayne Jamal Jones and Gatha Nicole Munoz

Clay Alan Hathcoat and Paige Marie Anderson

Todd Leland Ritter and Shaylonce Gladys Graham

Troy Douglas Eans and Jolie Christine Sellers

Oviedo Sebastian Resendiz and Elizabet Otero Alvarado

Othon Villalobos Martinez and Haley Kayandra McMillan

Calvin Dale Smith and Eunice Cook Webb

Ricky Lee Canup and Kayla Jean Avery

Roland Ruiz and Morton Catherine Estrada

Dernell Lawrence Joseph and Keaira Sharenya Morris

Romario Dangelo Brown and Aliyah Tarea Nash

Elionai Cornelio Blas and Maria Garcia Chavez

Alvin Ray White and Jill Renee McCartney

Pereira Ivan Medina and Elodia Marigza Solis

John William Rojas and Tania Libertad Arevalo Sinisterra

Bryan Wylie Morgan and Avery Dane Mabery

Christopher Jarad Luman and Whitney Bre Morgan

Tristine Kayla Villegas and Natalie Loden Davis

Bailey Christian Glenn and Caitlin Rhea Denman

Erick Alvin Sorenson and Rebecca Lynn McCracken

Francisco Alexander Herrera Madison and Tyler Danielle Staggs

Kenneth Dewayne Reeves and Lori Ann Moore

Nicholas Randall Kernohan and Kelsey Leigh Lange

Marco Antonio Munoz Celis and Micaella Balderas Casas

Eric Wayne Jefferson and Miranda Lynn Allbright

Carl Oscar Gearhart III and Taylor Joan Broome

Justin Lee Holt and Balynda Deellen Booth

Bryan Stephen Douglas and Melba Faye Laxson

Zachery Ray Endsley and Natalie Marie Blalock

Michael Henry Boswell and Angela Renae Baker

Keith Randal Brown and Delores Ann Nard

Alejandro Javier Morales Cardenas and Rosa N. Cancino Moreno

Michael Anthony Harvey and Faith Elizabeth Mollica

Cameron Harvey Norris and Jessica Rae Fleming

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