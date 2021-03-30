Marriage licenses filed from March 15 to 19 in the Gregg County Clerk’s office:

Alysha Dawn Wollard and Kelsey Gean Wade

Kenneth David Wall and Katherine Gay Jackson

Austin Kyle Griffin and Chelsea Lynn Stewart

Rodrigo Hernandez Guzman and Priscilla Ann Ramirez

Brandon Christopher Mitchell and Alexis Kate Goynes

Michael Dewayne Walker and Anita Yvett Smith

Izrell D’Lawrence Adams and Jazmin Nicole Merriman

Brittan Robert O’Neal and Victoria Ryan Brumfiel

Jermaine Geanelle Carpenter and Tanisha Meilei Wright

Alexander James Pope and Lizeth A. Perez Monsivais

Michael Allen Dehart and Terry Ann Hendrix

Matthew Charles Hall and Krista Gilliam Cook

Richard Wayne Armstrong and Tammy Renee Mayo

Kenneth Laroy Moore Jr. and Carla Faye Garrett

Randall Ray Rodgers and Morgan Leigh Ann Miller

Alberto Martinez Martinez and Rico Laura Rodriguez

Matthew Thomas Bert and Misty Elaine Graves

Clayton Allen Sullivan and Abigail Faith Trever

Darrell Blacklock and Doran Shana Miles

Rodrick Shawn Byrdsong and Shannon Michelle Turner

William Riley McNeece and Cheyenne Winter Donovan

Joseph Bradley Johnson and Labresha Lashay Mathis

Bryan Lee Johnson and Katie Arland Proctor

Thomas Lee Roberts and Courtney Elaine Hunt

Tomes Felix Alfonso and Bertha Chairez Madrid

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