Marriage licenses filed from March 15 to 19 in the Gregg County Clerk’s office:
Alysha Dawn Wollard and Kelsey Gean Wade
Kenneth David Wall and Katherine Gay Jackson
Austin Kyle Griffin and Chelsea Lynn Stewart
Rodrigo Hernandez Guzman and Priscilla Ann Ramirez
Brandon Christopher Mitchell and Alexis Kate Goynes
Michael Dewayne Walker and Anita Yvett Smith
Izrell D’Lawrence Adams and Jazmin Nicole Merriman
Brittan Robert O’Neal and Victoria Ryan Brumfiel
Jermaine Geanelle Carpenter and Tanisha Meilei Wright
Alexander James Pope and Lizeth A. Perez Monsivais
Michael Allen Dehart and Terry Ann Hendrix
Matthew Charles Hall and Krista Gilliam Cook
Richard Wayne Armstrong and Tammy Renee Mayo
Kenneth Laroy Moore Jr. and Carla Faye Garrett
Randall Ray Rodgers and Morgan Leigh Ann Miller
Alberto Martinez Martinez and Rico Laura Rodriguez
Matthew Thomas Bert and Misty Elaine Graves
Clayton Allen Sullivan and Abigail Faith Trever
Darrell Blacklock and Doran Shana Miles
Rodrick Shawn Byrdsong and Shannon Michelle Turner
William Riley McNeece and Cheyenne Winter Donovan
Joseph Bradley Johnson and Labresha Lashay Mathis
Bryan Lee Johnson and Katie Arland Proctor
Thomas Lee Roberts and Courtney Elaine Hunt
Tomes Felix Alfonso and Bertha Chairez Madrid