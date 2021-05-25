Marriage licenses filed from May 10 to May 14 in the Gregg County Clerk’s office:

Carlos Jeron Rimes and Traneshea Lashae Williams

Willie Lewis Mitchell Jr. and Tekeshia Charlene Mitchell

Gregory Jordan Wright Jr. and Katherine Elizabeth Nash

Bradley Dale Burger and Traci Rena Griffith

Justyn Kai Miller and Brittni Lane Ratcliff

Dillon Cole Poston and Emeri Cheyenne Sorrells

David King and Denica Deshan King

Miguel Angel Torres Vazquez and Maribel Lopez Urquiza

Jason Elias Briley and Antoinette M. Thomas

Crispin Pablo Gonzalez and Reana Sue Arredondo

Tracy Van Bennett and Noeen Sarfraz

Andrew Paul Aloia and Jessica Dianne Thacker

Cody Ray Macdonald and Mercadies Elise Sears

Clinton James Sims and Kimberly Marie Haynes

Ricky Dale Burcalow and Carolyn Lanell Jones

Herbert Butler and Shonda Michelle Perrin

Barry Wayne Starks and Vickie Diane Lott

Braden Reed Herman and Olyvia Deane Dowell

Caleb Kilby and Ashley Kathleen Kilby

Lee Jay Kinlaw and April Dollison Holland

Debra Elizabeth Fowler and Deanna Sue Sullins

Markus Levi George and Chelsea Nicole Meazell

Jackson Kenneth Holland and Ansley Kate Chesney

William Cody Barber and Macy Allison

Erick Russell Yarbrough and Kelly Krinshaw Ryan

Alan Wayne Barnes and Laura Catherine Falcon

Michael Travis Evans and Brittany Nichole Sampson

Wesley Glenn Hardin and Ruby Elizabeth Murphy

Matthew Aaron Falls and Jessica Dawn Baker

Travis Michael Nichols and Candice Renee Thornton

Jonathan Anthony Crawford and Helana Marie Krall

Gilbert Cooks and Ashley Nicole Barkins

Gary Wayne White and Patricia Ann Boudreaux

Christopher Blake Myrick and Kaitlin Nicole Hickerson

Pedro Miguel Farnsworth and Graciela YBarra

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