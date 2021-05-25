Marriage licenses filed from May 10 to May 14 in the Gregg County Clerk’s office:
Carlos Jeron Rimes and Traneshea Lashae Williams
Willie Lewis Mitchell Jr. and Tekeshia Charlene Mitchell
Gregory Jordan Wright Jr. and Katherine Elizabeth Nash
Bradley Dale Burger and Traci Rena Griffith
Justyn Kai Miller and Brittni Lane Ratcliff
Dillon Cole Poston and Emeri Cheyenne Sorrells
David King and Denica Deshan King
Miguel Angel Torres Vazquez and Maribel Lopez Urquiza
Jason Elias Briley and Antoinette M. Thomas
Crispin Pablo Gonzalez and Reana Sue Arredondo
Tracy Van Bennett and Noeen Sarfraz
Andrew Paul Aloia and Jessica Dianne Thacker
Cody Ray Macdonald and Mercadies Elise Sears
Clinton James Sims and Kimberly Marie Haynes
Ricky Dale Burcalow and Carolyn Lanell Jones
Herbert Butler and Shonda Michelle Perrin
Barry Wayne Starks and Vickie Diane Lott
Braden Reed Herman and Olyvia Deane Dowell
Caleb Kilby and Ashley Kathleen Kilby
Lee Jay Kinlaw and April Dollison Holland
Debra Elizabeth Fowler and Deanna Sue Sullins
Markus Levi George and Chelsea Nicole Meazell
Jackson Kenneth Holland and Ansley Kate Chesney
William Cody Barber and Macy Allison
Erick Russell Yarbrough and Kelly Krinshaw Ryan
Alan Wayne Barnes and Laura Catherine Falcon
Michael Travis Evans and Brittany Nichole Sampson
Wesley Glenn Hardin and Ruby Elizabeth Murphy
Matthew Aaron Falls and Jessica Dawn Baker
Travis Michael Nichols and Candice Renee Thornton
Jonathan Anthony Crawford and Helana Marie Krall
Gilbert Cooks and Ashley Nicole Barkins
Gary Wayne White and Patricia Ann Boudreaux
Christopher Blake Myrick and Kaitlin Nicole Hickerson
Pedro Miguel Farnsworth and Graciela YBarra