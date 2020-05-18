Marriage licenses filed from May 4 to 8 in the Gregg County Clerk’s office:
Stephen Michael Torrence and Natalie Camille Jahnke
Rocco John Bruno Jr. and Courtney Irene Renee Strader
Nicholas Don Gary and Kody Alison Hughes
Joseph Jawayne Shepherd and Kyleigh Jo Hunter Cruz
Cornelius Antoine Dowell and Jasmine Renee Bass
Cletus Homer Taylor and Kimberly D. Drum
Benjamin David McGaughey and Leslie Kathleen Corbell
Wyatt James Cline and Angela Renee Ryan
Marquel Dewayne Dennis and Alesia Lesha Anderson
Bobby Reed Carney and Allyson Breanne Handy
Karen Gabriela Marquez Rivera and Molly Angel Kirkpatrick
Richard Joseph Pierce and Darla Burger Perry
Samuel Lane Smith and Paige Nichole Hill
Dale Allen Sprague and Heather Frances Mokszycke
Brian Thomas Robinson and Taylor Michelle Hopkins
Royce Lee Courtney and Susan Whiteside Akin
James Brian Smith Jr. and Mya Yasmine Jackson
Torrey Quentin Scott and Riniscia Shatwan Wilson
Trevor Allen Bowles and Sayde Daylen Sharp
Austin Everett Iske and Casee Laine Walker
Paul Fredell Fuller and Mariesha Chartae Rudd
Brandon Michael Phillips and Danielle Elise Walker
William Alan Blaze Collom and Holly Renee Wehrenberg
Dylan Wayne Davenport and Stefany Rae Wyman
Hunter Cole Youngblood and Amanda Nicole Miller
Jhon Alberto Ayala Rincon and Zonia Encinia Gonzales
Jordan Dale Bishop and Gloria Aleida Baker
Jeremy Lynn Young and Keri Elizabeth Fleming Henderson
Al David Fowler and Hannah Jane Lawson
Tyler Scott Glezen and Amber Kristine Goodpaster
Matthew Arthur Smith and Lisa Elaine Sims