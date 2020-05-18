Marriage licenses filed from May 4 to 8 in the Gregg County Clerk’s office:

Stephen Michael Torrence and Natalie Camille Jahnke

Rocco John Bruno Jr. and Courtney Irene Renee Strader

Nicholas Don Gary and Kody Alison Hughes

Joseph Jawayne Shepherd and Kyleigh Jo Hunter Cruz

Cornelius Antoine Dowell and Jasmine Renee Bass

Cletus Homer Taylor and Kimberly D. Drum

Benjamin David McGaughey and Leslie Kathleen Corbell

Wyatt James Cline and Angela Renee Ryan

Marquel Dewayne Dennis and Alesia Lesha Anderson

Bobby Reed Carney and Allyson Breanne Handy

Karen Gabriela Marquez Rivera and Molly Angel Kirkpatrick

Richard Joseph Pierce and Darla Burger Perry

Samuel Lane Smith and Paige Nichole Hill

Dale Allen Sprague and Heather Frances Mokszycke

Brian Thomas Robinson and Taylor Michelle Hopkins

Royce Lee Courtney and Susan Whiteside Akin

James Brian Smith Jr. and Mya Yasmine Jackson

Torrey Quentin Scott and Riniscia Shatwan Wilson

Trevor Allen Bowles and Sayde Daylen Sharp

Austin Everett Iske and Casee Laine Walker

Paul Fredell Fuller and Mariesha Chartae Rudd

Brandon Michael Phillips and Danielle Elise Walker

William Alan Blaze Collom and Holly Renee Wehrenberg

Dylan Wayne Davenport and Stefany Rae Wyman

Hunter Cole Youngblood and Amanda Nicole Miller

Jhon Alberto Ayala Rincon and Zonia Encinia Gonzales

Jordan Dale Bishop and Gloria Aleida Baker

Jeremy Lynn Young and Keri Elizabeth Fleming Henderson

Al David Fowler and Hannah Jane Lawson

Tyler Scott Glezen and Amber Kristine Goodpaster

Matthew Arthur Smith and Lisa Elaine Sims

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