Marriage licenses filed from May 9-13 in the Gregg County Clerk’s office:

Kyle Matthew Hubbard and Ashlyn M. Richardson

William Bryan Gentry and Yanisa Maldonado

Austin Grant Ellsworth and Macy Marie Small

Daniel Ellis Fowler and Sharron Arlene Bonner

Robert Jerry Hendrix III and Claire Faith Anderson

Iniestra Abel Marin and Laura Bella Cordova

Douglas Misael Hernandez Canizalez and Elvia De Maria Lemos De La Cruz

Wesley Elisha Howard and Jessalyn Deborah Taylor

Corey Lamar Sanders Jr. and Alexandrya Jordan-ann McGlothin

Andrew Richard De Luca and Sara Michaela Henry

Walter Bradford Clark and Mary Allison Leach

Joel Craig Hammontree and Izaguirre Edith Lara

Gautam Baskaran and Suganya Manivannan

Tristan Cole Douglas and Brooke Nicole Williams

Austin Hunter Gray and Cheyenne Nicole Godwin

Nicholas Robert Holyfield and Lauren Elizabeth Harvey

Jeff Lynn Talley and Cassandra Denise Townsoner

Charlie Leon Willeford III and Shellie Marie Hammers

Brannon Edward Beck Jr. and Lasonya Pearlycia Terrell Wiley

Kyle Russell Koch and Zoe Alexis Hancock

Ethan Bowden Swain and Jaycie Lynn Linville

Dalton Stone Etheredge and Alexis Nichole Herrera

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