Marriage licenses filed from May 9-13 in the Gregg County Clerk’s office:
Kyle Matthew Hubbard and Ashlyn M. Richardson
William Bryan Gentry and Yanisa Maldonado
Austin Grant Ellsworth and Macy Marie Small
Daniel Ellis Fowler and Sharron Arlene Bonner
Robert Jerry Hendrix III and Claire Faith Anderson
Iniestra Abel Marin and Laura Bella Cordova
Douglas Misael Hernandez Canizalez and Elvia De Maria Lemos De La Cruz
Wesley Elisha Howard and Jessalyn Deborah Taylor
Corey Lamar Sanders Jr. and Alexandrya Jordan-ann McGlothin
Andrew Richard De Luca and Sara Michaela Henry
Walter Bradford Clark and Mary Allison Leach
Joel Craig Hammontree and Izaguirre Edith Lara
Gautam Baskaran and Suganya Manivannan
Tristan Cole Douglas and Brooke Nicole Williams
Austin Hunter Gray and Cheyenne Nicole Godwin
Nicholas Robert Holyfield and Lauren Elizabeth Harvey
Jeff Lynn Talley and Cassandra Denise Townsoner
Charlie Leon Willeford III and Shellie Marie Hammers
Brannon Edward Beck Jr. and Lasonya Pearlycia Terrell Wiley
Kyle Russell Koch and Zoe Alexis Hancock
Ethan Bowden Swain and Jaycie Lynn Linville
Dalton Stone Etheredge and Alexis Nichole Herrera