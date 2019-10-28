Marriage licenses filed from Oct. 14 to 18 in the Gregg County Clerk’s Office:
Ramon Angel Laguna Tolano and Julissa Clinesmith
Cory Patrick Gill and Jessica Hope Brantley
Reid Archer Fagin and Haley Michelle McClung
Toby Keith Ridings and McKenzee Elaine Menefee
William Gazelle Fields and Sabriana Thompson Lang
Juan A. Padilla and Abigail Cerda
Taylor J. Coreian Nabar Garrett and Amanda Diann Bryant
Joseph Michael Barker and Julia Loraine Dodd
Dawson Alexander Strong and Shelbie Ann Green
Mark Eugene Leonard and Susan Montano Allen
Chad Lee Franklin and Kelly Deann Freeman
Jansen Kyle McCurdy and Hailey Marie Pulscher
Justin Dane Brown and Amber Dawn Willis
Richard Ellis Oakes and Ashley Danielle Hartsfield
Sebastian D. Alaniz III and Jessica Lynn Vaughn
Joseph Kaleb Pierce and Kelli Cheyenne Griffin
Sean Michael Stacy and Kennedy Janice Sampson
Jason Allen Criss and Gloria Jeannette Clark
Jonathan Lyke Massingill and Lisa Marie Wick
Veon Johnson Qunarderson and Kelli Marie Wilbur
Efrain Botello Mejia and Lucina Guerrero Solis
Jaime Trevino and Anna Belen Garza
Gregory Paul Balint and Jessica Lynn Moore
Raul Caldera and Julie Elisabeth Carstens
Brodrick Lernard Thompson and Deznee Lee Wickware
Printices Dylwon Givens and Shaveshia Shanell Bradley
Travis Tyler Johnson and Onlie Mechelle Colvin