Marriage licenses filed from Oct. 14 to 18 in the Gregg County Clerk’s Office:

Ramon Angel Laguna Tolano and Julissa Clinesmith

Cory Patrick Gill and Jessica Hope Brantley

Reid Archer Fagin and Haley Michelle McClung

Toby Keith Ridings and McKenzee Elaine Menefee

William Gazelle Fields and Sabriana Thompson Lang

Juan A. Padilla and Abigail Cerda

Taylor J. Coreian Nabar Garrett and Amanda Diann Bryant

Joseph Michael Barker and Julia Loraine Dodd

Dawson Alexander Strong and Shelbie Ann Green

Mark Eugene Leonard and Susan Montano Allen

Chad Lee Franklin and Kelly Deann Freeman

Jansen Kyle McCurdy and Hailey Marie Pulscher

Justin Dane Brown and Amber Dawn Willis

Richard Ellis Oakes and Ashley Danielle Hartsfield

Sebastian D. Alaniz III and Jessica Lynn Vaughn

Joseph Kaleb Pierce and Kelli Cheyenne Griffin

Sean Michael Stacy and Kennedy Janice Sampson

Jason Allen Criss and Gloria Jeannette Clark

Jonathan Lyke Massingill and Lisa Marie Wick

Veon Johnson Qunarderson and Kelli Marie Wilbur

Efrain Botello Mejia and Lucina Guerrero Solis

Jaime Trevino and Anna Belen Garza

Gregory Paul Balint and Jessica Lynn Moore

Raul Caldera and Julie Elisabeth Carstens

Brodrick Lernard Thompson and Deznee Lee Wickware

Printices Dylwon Givens and Shaveshia Shanell Bradley

Travis Tyler Johnson and Onlie Mechelle Colvin

Tags