Marriage licenses filed from Sept. 9 to 13 in the Gregg County Clerk’s Office:

■ Cayden Dean Ferrill and Heather Ann Prince

■ John Marshall McFadden and Kristy Brook Whitehurst

■ Kirk Peter Cedotal Jr. and Erin Rachelle Anderson

■ Dakota Wayne Pierce and Makenna Marie Alexander

■ Sean Michael Hatchett and Alecia Nicole Campos

■ Brandon Kyle Youngblood and Jessica Galvan

■ Robert Bryon Kingsley and Patrice Ware Gilbert

■ Juan Jose Bautista Gorostieta and Blanca Esmeralda Orozco

■ Blake Aaron Cranford and Erin Jane McClelland

■ Kyle David Frye and Ryian Alexandria Cain

■ Cory Lane Szitar and Heather Leanne Hebert

■ Victor Lee Dansby and Jamie Leigh Sanford

■ David Wayne Casey and Joanne Huckaby

■ Santos Armando Almazan and Alejandra Cervantes Oviedo

■ Edwiges Estrada Barron and Laura Garcia Salazar

■ Jeffrey Lawrence Bock and Tina Marie Whittington

■ Edwin Jacobo Velasquez Castro and Elda Margarita Campos Lopez

■ Walter Jason Kelly and Brittany Nicole Cardwell

■ Deion Frazier Reed and Melanie Cabrera

■ Cooper Ray McDougal and Lyenze Michelle Vinson

■ Pablo Venegas Aredo and Ana Alicia Reyes Acosta

■ Francisco Javier Gonzalez Sanchez and Quinchelle Malik Robinson

■ David Cannon Welch and Pamela Jene Craft

■ Dylan Ty Longhofer and Chasity Payne Rook

■ Damiaque Horton and Roinita Anquanett Franklin

■ Cameron Tyrell Johnson and Kandace Ciara Marshall

■ Peyton Ytona Baker and Destinee Denise Cook

■ William Bradley English and Wendi Dawn Kinard

■ Kentrell Jorail Smith and Dynasty Desha Epperson

■ Robert Vaughn Jackson and Kristen Danielle Jetton

■ Matthew Scott Colan and Matraca Dawn Canaday

■ Vivan Ross Chapman and Ashley Faye Dover

■ Ignacio San-Juan-Martinez and Karla Denise Martinez

■ Kevin James Burrison and Laura Kayla-Dawn Milligan

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