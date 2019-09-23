Marriage licenses filed from Sept. 9 to 13 in the Gregg County Clerk’s Office:
■ Cayden Dean Ferrill and Heather Ann Prince
■ John Marshall McFadden and Kristy Brook Whitehurst
■ Kirk Peter Cedotal Jr. and Erin Rachelle Anderson
■ Dakota Wayne Pierce and Makenna Marie Alexander
■ Sean Michael Hatchett and Alecia Nicole Campos
■ Brandon Kyle Youngblood and Jessica Galvan
■ Robert Bryon Kingsley and Patrice Ware Gilbert
■ Juan Jose Bautista Gorostieta and Blanca Esmeralda Orozco
■ Blake Aaron Cranford and Erin Jane McClelland
■ Kyle David Frye and Ryian Alexandria Cain
■ Cory Lane Szitar and Heather Leanne Hebert
■ Victor Lee Dansby and Jamie Leigh Sanford
■ David Wayne Casey and Joanne Huckaby
■ Santos Armando Almazan and Alejandra Cervantes Oviedo
■ Edwiges Estrada Barron and Laura Garcia Salazar
■ Jeffrey Lawrence Bock and Tina Marie Whittington
■ Edwin Jacobo Velasquez Castro and Elda Margarita Campos Lopez
■ Walter Jason Kelly and Brittany Nicole Cardwell
■ Deion Frazier Reed and Melanie Cabrera
■ Cooper Ray McDougal and Lyenze Michelle Vinson
■ Pablo Venegas Aredo and Ana Alicia Reyes Acosta
■ Francisco Javier Gonzalez Sanchez and Quinchelle Malik Robinson
■ David Cannon Welch and Pamela Jene Craft
■ Dylan Ty Longhofer and Chasity Payne Rook
■ Damiaque Horton and Roinita Anquanett Franklin
■ Cameron Tyrell Johnson and Kandace Ciara Marshall
■ Peyton Ytona Baker and Destinee Denise Cook
■ William Bradley English and Wendi Dawn Kinard
■ Kentrell Jorail Smith and Dynasty Desha Epperson
■ Robert Vaughn Jackson and Kristen Danielle Jetton
■ Matthew Scott Colan and Matraca Dawn Canaday
■ Vivan Ross Chapman and Ashley Faye Dover
■ Ignacio San-Juan-Martinez and Karla Denise Martinez
■ Kevin James Burrison and Laura Kayla-Dawn Milligan