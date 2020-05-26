Valedictorian is William Emmel
Salutatorian is Olivia Luis
Additional Graduates in alphabetical order: *Honor Graduate
Hayden Allred
Colby Arnold
Nicholas Bates
Geovonteo Dennis
Kylie Fagan
Valorie Fields*
Justin Gomez
Abrianna Henderson
Reagan Hunger*
Cloe Johnson
Katherine Keller*
Anna Lacy*
Avery Lane*
Cole Marshall*
Josh Maze
Haley McMillan*
Chyna Mullenix
Brittin Pierce*
Daniel Prater*
Logan Reddic
Krista Reedy
Chase Shepherd
Trace Shropshire
Emery Stark*
Penny Stracener*
Gabriel Sullens
Noah Sullivan
Nautika Trotty*
Molli Worley