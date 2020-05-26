Valedictorian is William Emmel

Salutatorian is Olivia Luis

Additional Graduates in alphabetical order: *Honor Graduate

Hayden Allred

Colby Arnold

Nicholas Bates

Geovonteo Dennis

Kylie Fagan

Valorie Fields*

Justin Gomez

Abrianna Henderson

Reagan Hunger*

Cloe Johnson

Katherine Keller*

Anna Lacy*

Avery Lane*

Cole Marshall*

Josh Maze

Haley McMillan*

Chyna Mullenix

Brittin Pierce*

Daniel Prater*

Logan Reddic

Krista Reedy

Chase Shepherd

Trace Shropshire

Emery Stark*

Penny Stracener*

Gabriel Sullens

Noah Sullivan

Nautika Trotty*

Molli Worley