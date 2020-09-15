REPORTERS

Anna at Spring Hill, Hayden Henry

Gladewater at Kilgore, Joe Hale

White Oak at New Diana, Landon Anderson

Hooks at Jefferson, Charlie Chitwood

Elysian Fields at Daingerfield, Nathan Hague

Chapel Hill at Center, John Anderson

Malakoff at West Rusk, Hughes Ellis

Rusk at Bullard, Brandon Ogden

Lindale at Gilmer, Walter Wilhelmi

Alto at Winona, Phil Hicks

PHOTOGRAPHERS

Tyler High at Pine Tree, Les Hassell

(Scrimmage)

Anna at Spring Hill, Michael Cavazos

White Oak at New Diana, Courtney Case

Rusk at Bullard, Jessica T. Payne

Lindale at Gilmer, Michel Alfaro

Elysian Fields at Daingerfield, Courtney Hague

 