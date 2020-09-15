REPORTERS
Anna at Spring Hill, Hayden Henry
Gladewater at Kilgore, Joe Hale
White Oak at New Diana, Landon Anderson
Hooks at Jefferson, Charlie Chitwood
Elysian Fields at Daingerfield, Nathan Hague
Chapel Hill at Center, John Anderson
Malakoff at West Rusk, Hughes Ellis
Rusk at Bullard, Brandon Ogden
Lindale at Gilmer, Walter Wilhelmi
Alto at Winona, Phil Hicks
PHOTOGRAPHERS
Tyler High at Pine Tree, Les Hassell
(Scrimmage)
Anna at Spring Hill, Michael Cavazos
White Oak at New Diana, Courtney Case
Rusk at Bullard, Jessica T. Payne
Lindale at Gilmer, Michel Alfaro
Elysian Fields at Daingerfield, Courtney Hague